Panorama político

Carlos Gabetta, rosarino, de 73 años, es un conocido y prestigioso periodista, quien durante la dictadura militar debió permanecer durante muchos años en Francia. Identificado con la izquierda, tanto él como su esposa, por sus participaciones en publicaciones prohibidas en aquellos años duros, integraron la lista negra de los periodistas perseguidos. Algunos lograron salvar su vida en el extranjero, otros en cambio fueron asesinados por las bandas organizadas desde el Estado.Gabetta está teniendo apariciones en el programa "Intratables", siendo escuchado en un marco de silencio -algo bastante extraño en ese evento donde todo el mundo suele hablar a la vez-, y este último martes hizo alusión a su esposa María Elena Amadío, quien resultó asesinada en ese tiempo de tanta violencia, luego de ser "levantada" por un grupo que en varios automóviles irrumpió contra una manifestación. ¿Cuál fue el detonante? pues Amadío estaba manifestando y además había escrito algunos artículos contra el régimen militar.Pero ¿qué tiene que ver con Rafaela? Pues María Elena Amadío era rafaelina. Su madre era Rosita Romano -hermana de Pablo, Elvira y Lidia, ya todos fallecidos-, familia que vivió en avenida Roque Sáenz Peña, en cercanías donde está ahora el Parque de los Eucaliptos. Rosita era farmacéutica y en alguna ocasión supo desempeñar la profesión aquí en la ciudad. Una vez casada con Amadío se instalaron en una casa en calle Intendente Giménez, cerca del bulevar Santa Fe, naciendo del matrimonio María Elena -muy inteligente y ya mayor, mujer de gran belleza-, llegado el momento en que resolvieron radicarse en Rosario.La entonces joven rafaelina allí conoció a Gabetta, el matrimonio y el resto que es conocido.El próximo miércoles 24, justo en las vísperas de la fecha patria, los peronistas santafesinos tendrán en la ciudad Capital su congreso partidario, donde puede quedar definida la estrategia electoral para las primarias de agosto y las generales de octubre. El orden del día dice "fijar la política de alianzas o conformación de frentes electorales", un objetivo que no parece sencilla habida cuenta de la diversidad de líneas y divisiones que hay en el justicialismo provincial. Aunque, de todos modos, de lo que se trata es ver cómo solucionar lo que se considera problema de Agustín Rossi, que cuenta con un piso de votos y recursos, habiendo lanzado ya su candidatura a diputado. Pero claro, dicen que ha sido el eterno perdedor de todas las últimas elecciones y siempre con un techo que no le permite salir del tercer puesto, pudiendo significar un gran escollo para 2019 cuando se intente recuperar la gobernación de la provincia, hasta ahora, con Omar Perotti. Es que la representatividad K de Rossi es vista como una mochila de plomo para el resto del peronismo.Lo que aún se aguarda, aunque seguramente no para este congreso, son las señales que pueda mandar María Eugenia Bielsa sobre su futuro accionar, por ahora en absoluto silencio.El miércoles sesionarán 397 congresales de toda la provincia, siendo la representación del departamento Castellanos la siguiente: Luis Castellano, Evangelina Garrappa, Alcides Calvo, Roberto Mirabella, Marcelo Lombardo, Emiliana Hidalgo, Delvis Bodoira, Vanesa Combín, Fabio Sánchez, Jorge Maina, Jorge Muriel, Mónica Andorno, Cristian Zapata, Sebastián Ballina, Débora Triverio, Roberto Oesquer, Héctor Perotti, Vanesa Macagno, Daniel Ricotti y Flavio Compagnucci.Una rafaelina famosa, Elsa Cecilia Gallotti -muchísimo más conocida por el apodo Nequi, que utilizó como modelo y también como conductora y panelista de TV-, tuvo una semana movidita en la TV, por los fuertes cruces con la periodista y panelista Nancy Pazos, a raíz de dichos de esta última sobre el esposo de Nequi, Bartolomé Mitre, sobre su cercanía con la dictadura militar en tiempos que -según Pazos- tuvo a su cargo la dirección del diario La Nación.Nequi, que había realizado una extensa entrevista a su esposo en el programa de Mariana Fabbiani, le salió fuerte al cruce por la serie de inexactitudes dichas por Pazos, quien debió finalmente pedir tibias disculpas por no haber confirmado previamente mucha de la información vertida. "Alguien me lo dijo", se excusó sin argumentos.La cuestión es que Nequi tuvo un protagonismo impensado, debiéndose recordar que la misma es hija del desaparecido médico Alberto Gallotti -quien también fue dirigente de Quilmes, profesor del Comercial y muy conocido profesional en esta ciudad, de la que se alejó hace muchísimos años-.El Comité Nacional del radicalismo, que preside el intendente de Santa Fe José Corral, anunció un "timbreo nacional" para este sábado. Aquí en Rafaela los dirigentes radicales confirmaron que se sumarán a esta recorrida para mostrar cercanía con la gente en el marco de un partido movilizado -como todos- por las próximas elecciones.Rosario será sede mañana del 2° Foro por la Soberanía "Encuentro por el Conocimiento la Producción y el Trabajo", que tendrá como protagonistas al precandidato a diputado nacional, Agustín Rossi, y al actual diputado nacional, Carlos Heller -el ex presidente de Boca que está vinculado al Banco Credicoop, y que además hoy presentará el libro "Patios Militantes", de Gustavo Cirelli, en Buenos Aires-. También estará el intendente kirchnerista de Venado Tuerto, José Freyre, y el ex rector organizador de la Universidad Nacional de Rafaela, Oscar Madoery.Lo especial es que desde Rafaela saldrá, a las 12:30 hs., un micro sin costo para quienes deseen participar de esta actividad que se desarrollará a partir de las 14 en el Salón Terrazas de la Estación Fluvial Rosario.El dirigente macrista y precandidato a concejal por el espacio Podemos, Oscar Gasparotti, encabezará un almuerzo del espacio Podemos en el Salón de la Parroquia Santa Rosa, el jueves próximo. Choricito, pollo, ensaladas y postre es el menú de este encuentro donde habrá un fuerte llamado a participar en las elecciones de concejales de este año.Gasparotti pretende participar dentro de Cambiemos, dentro del PRO o bien con Podemos, que ya fue reconocido como partido ciudadano.En tanto, el concejal de calle Juan Soffietti, precandidato al Concejo por el Movimiento de Articulación Popular, presentará la sede partidaria en calle San Martín 577, a metros de Tucumán, con un almuerzo el jueves próximo. "Tallarinada por el 25 de Mayo y peña familiar a cargo de artistas locales" anunciaron.