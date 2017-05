Molfino dará seminario "Bailar (mi) cuerpo"

El seminario -a cargo de Margarita Molfino- se llevará a cabo el sábado 20 y domingo 21 de mayo, de 17 a 20 horas, en Isadora Escuela de Danzas (Agustín Alvarez 534). Está orientado a actores, bailarines, performers y a toda persona interesada en las artes escénicas. No se requiere experiencia específica en danza. El costo es de $ 250, que deberán abonarse el sábado antes de comenzar la clase. El cupo de asistencia es limitado. Las inscripciones se realizan por teléfono al (03492) 15567419 o [email protected] Esta capacitación es organizada por Danzarte y cuenta con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.¿Qué puede mi cuerpo? ¿Soy propietario de mi cuerpo? ¿Puedo elegir sus circuitos de movimiento y ejecuciones? ¿Cómo me afecta, con-mueve y modifica otro cuerpo? 4 preguntas que se plantean como una excusa para suspender el curso normal y cotidiano de nuestros movimientos, elegir su peso y tiempo: Bailar.El seminario propone bailar desde un cuerpo material, lleno de piezas, órganos, palancas, engranajes, tejidos, texturas. Rotar, trasladar, plegar, expandir esas partes. Bailar sabiendo que todo lo que sentimos es corporal. Bailar porque poseo un cuerpo, pero a su vez él me posee; me detiene, me duele, me tira, me molesta, me avisa. Bailar sabiendo que somos también una idea que hemos y han hecho de nosotros. Bailar desde un cerebro que quiere comandar y conviviendo con un lenguaje que nombra todo lo que hacemos. Bailar desde el perímetro que es la piel. Bailar partiendo de lo que hay: un cuerpo que es envoltura a desenvolver, un exceso de sentido a desentrañar, un objeto finito que contiene lo infinito y por sobre todo es una diferencia. Bailar con otros cuerpos en el ineludible intercambio de señales, flujos, confusiones, contaminaciones; como encuentro y fiesta. Bailar concibiendo al cuerpo como un espacio plástico de transformación de intensidades en el tiempo.Serán dos encuentros de tres horas donde se intentará poner en acto estas cuestiones desde la técnica (como lupa y espacio propicio de prueba y observación) y desde la improvisación (como camino al conocimiento y el intercambio con otros).Molfino es bailarina, actriz, docente y licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires (Facultad de Filosofía y Letras). Como actriz se forma con Julio Chávez, Alejandro Catalán, Mariana Obersztern, Liliana Popovich, Vanesa Weimberg y Marcelo Savignone.Su formación como bailarina comienza en 1990 en Rafaela, donde estudia danza clásica, danza contemporánea, composición e historia de la danza. Forma parte del grupo "Danzarte" bajo la dirección de Gabriela Guibert, con presentaciones en el interior, Capital Federal y en distintos festivales. Desde 1999 toma clases en Buenos Aires con Carlos Casella, Marina Giancaspro, Eugenia Estévez, Gustavo Lesgart, Ana Garat , Rodolfo Prantte, Mayra Bonard, Diana Szeinblum, Lucas Condro, Viviana Iasparra, Ines Rampoldi y Leticia Mazur . Toma numerosos cursos en el extranjero y en la Argentina con docentes como David Zambrano, Juan Kruz Díaz Garaio Esnaola, Thusnelda Mercy (Pina Bausch), Variña Canto Vila (Damaged Goods) y Cristopher Roman (Forsythe), entre otros. Completa su entrenamiento con yoga (Ashtanga - Iyengar) y técnica Alexander.Colabora en el asesoramiento corporal y coreográfico de diferentes obras teatrales. Participa en video-clips comerciales como bailarina, actriz y coreógrafa. Ejerce la actividad docente en Buenos Aires desde 2004 (Escuela Municipal de Arte Dramático; Instituto de Teatro de Julio Chávez; clases independientes) y dicta clases teóricas de Historia de la Danza en la carrera de intérprete de la escuela Dance and Move.