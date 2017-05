El domingo siguen los play offs

La Asociación Rafaelina de Básquet dio a conocer el cronograma para la continuidad de los play offs del Torneo Preparatorio de Primera División, de donde saldrán los clasificados al Súper 4, el cual se jugará los días 26 y 28 de mayo en el Coliseo del Sur. Vale recordar que Unión, Independiente, Ben Hur y 9 de Julio ganaron los primeros puntos, por lo que si repiten este domingo serán los clasificados.Por su parte, Peñarol, Atlético, Libertad y Quilmes intentarán llevar las series a un tercer y decisivo juego. La programación del domingo es la siguiente, todos desde las 20:30: Peñarol vs. Unión de Sunchales; Argentino Quilmes vs. 9 de Julio; Atlético vs. Independiente y Ben Hur vs. Libertad de Sunchales.FORMATIVASEl torneo de Divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina de Básquet disputó la quinta fecha del Torneo Oficial, previo a lo que será el parate de este fin de semana debido a la Reválida de Entrenadores y de Arbitros, está última la cual se desarrollará en nuestra ciudad.Los resultados de lo disputado hasta el momento son los siguientes:Libertad de Sunchales 63 vs. Atlético 60; Independiente 57 vs. Ben Hur 59 y Argentino Quilmes 28 vs. Peñarol 54.Libertad de Sunchales 43 vs. Atlético 46; Independiente 86 vs. Ben Hur 35; Argentino Quilmes 48 vs. Peñarol 42 y 9 de Julio 89 vs. Libertad "B" 77.Libertad de Sunchales 76 vs. Atlético 46; Independiente 54 vs. Ben Hur 73; Argentino Quilmes 81 vs. Peñarol 20 y 9 de Julio 92 vs. Libertad "B" 64.Libertad de Sunchales 90 vs. Atlético 78 e Independiente 62 vs. Ben Hur 59. Postergado: Argentino Quilmes vs. Peñarol (viernes a las 20:00).POSICIONESLibertad y Ben Hur 8 puntos; Independiente 7; Unión y 9 de Julio 6; Peñarol 5; Quilmes 4 y Atlético 3.Independiente y 9 de Julio 9 puntos; Libertad "B", Unión y Libertad 7; Atlético y Quilmes 6; Ben Hur 5 y Peñarol 4.Libertad 10 puntos; Ben Hur, Quilmes, Unión y 9 de Julio 8; Libertad "B" e Independiente 5; Atlético y Peñarol 4.Libertad 8 puntos; Ben Hur e Independiente 7; 9 de Julio 5; Unión, Quilmes y Peñarol 4 y Atlético 3.