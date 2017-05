Liga Rafaelina: Unión no afloja

Unión de Sunchales derrotó 2 a 1 a Atlético de Rafaela en uno de los dos adelantos que anoche puso en marcha la octava fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Los goles para el triunfo local fueron anotados por Facundo Cabral, de penal (PT 41m), y Misael Juárez (ST 32m). A cinco del final Tomás Bonilla descontó para la ‘Crema’, que hace seis que no gana. Leonardo Moino se fue expulsado en Unión, ya con el tiempo cumplido. En Reserva fue 2 a 2.En el otro cotejo de anoche, Argentino Quilmes y el Deportivo Libertad empataron 0 a 0 en barrio Italia. En la visita se fue expulsado Gastón Monserrat (PT 39m). En Reserva goleó el ‘Cervecero’ 3 a 0.Finalmente el clásico entre Ferrocarril del Estado y Peñarol se jugará sin público visitante. ¿Los motivos? No hubo acuerdo total con las autoridades de seguridad y el club local. Según trascendidos, le habrían exigido mayores garantías de seguridad en los pulmones, obras que no alcanzarían a realizarse con tan pocas horas de cara al partido.Ben Hur 19 puntos; Unión 19; 9 de Julio 15; Sportivo 13; Peñarol 12; Libertad 12; Quilmes 10; Florida 10; Atlético 9; Brown 6; Ferro 5; Humberto 3; Ramona 2; La Hidráulica 1.Se completa el domingo (15:30 hs) con: Florida vs Ben Hur, Brown vs Sportivo Norte, Ferrocarril del Estado vs Peñarol, 9 de Julio vs Dep. Ramona, Arg. Humberto vs La Hidráulica.