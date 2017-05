El futuro del Presidente

La agitación judicial, política, social y económica genera todo tipo de especulaciones sobre el desenlace de esta crisis fulgurante. Aunque Temer anunció que no dimitirá, muchos se preguntan qué podría pasar en caso de que el STF decidiera condenarlo y lo hiciera más rápidamente de lo esperado o de que el mandatario sufriera un impeachment como el que Cunha y él impulsaron un año atrás.La Constitución prevé que en caso de vacío en la Presidencia durante la segunda mitad de un mandato, el Congreso elija un nombre para completarlo. Una perspectiva preocupante, dado el elevado número de legisladores bajo sospecha de corrupción. Existen interpretaciones y propuestas también que permitirían adelantar los comicios."Temer no tiene inmunidad pero puede contar con una protección política más o menos fuerte. Hoy, la gran pregunta es si los partidos que forman la base del gobierno dejarán o no el gobierno", dijo a la AFP Thomaz Pereira, profesor de derecho constitucional de la Fundación Getulio Vargas.