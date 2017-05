Los lavacoches, eje de la sesión del Concejo

El tema es de larga data, pero cada vez que se pone en la mesa, el debate se retoma con la misma virulencia que al comienzo. Estamos hablando de los lavacoches, un punto que genera muchas polémicas en nuestra ciudad.

Será el primero de los temas que analizará el Concejo Municipal en la sesión ordinaria que dará comienzo a las 19. Es que los concejales del PRO presentaron un pedido de informes para que el DEM responda si considera que registrar a lavacoches incumple con las ordenanzas que regulan la ocupación del espacio público (Nº 1989), la higiene y saneamiento ambiental (Nº 3508, por disponer del agua sobre la calle), si va en contra del espíritu de la ordenanza de doble cañería (Nº 4556 por usar agua de red y no de pozo), si configura una competencia desleal para con los lavaderos de autos y si se ha trabajado en buscar otras alternativas que otorgue herramientas para un empleo formal. La iniciativa busca desalentar la actividad y caminar hacia la prohibición con soluciones propositivas.

En diálogo con "La mañana de ADN" (97.9 Mhz), Hugo Menossi indicó que "las ordenanzas tenían un espíritu que propendían a un ordenamiento. Tenemos un problema con la actividad que realizan los chicos y evidentemente, hay necesidades que los lleva a hacer esto porque tal vez no tienen otra herramienta. Nosotros no queremos chocar con la legislación vigente y queremos darle una solución a los chicos y los vecinos que reclaman".

"Nos parece que la cuestión debería ir hacia otro lado. Pero la Municipalidad hizo un trabajo, que ya lleva dos o tres años, que entendemos que es importante y queremos utilizarlo para darle otro sentido, no para darle el que quiere el Municipio", indicó el edil del PRO.

Recordemos que el Ejecutivo envió hace algunas semanas un proyecto de ordenanza para concretar un registro, que termine regulando la actividad. "Podemos tener visiones distintas, pero tenemos en común que queremos el bien de los vecinos y de los chicos que trabajan en esta actividad", dijo Menossi.

"Para nosotros, lo más conveniente es restringir la actividad, desalentarla... no me gusta la palabra, pero prohibirla. Después, poder seguir controlando. Pero darle a los chicos soluciones, no dejarlos desamparados.

Si bien algunos andan 'por izquierda', son los menos. Hay mucha gente que son buenos, muy respetuosos. Tenemos que hacer un trabajo integral para todos. No hay que dejar cabos sueltos", agregó. Además, agregó que un ejemplo a seguir es lo que sucedió con quienes trabajaban en el viejo Basural, que terminaron conformando cooperativas que hoy trabajan en el Complejo Ambiental.



RECUERDO

Hace casi un año (el 19/5/2016) el PRO había presentado también un pedido de informes para saber qué estaba haciendo el DEM con respecto a este tema. El resultado fue curioso: como quitaron del texto la palabra "trapito" y la reemplazaron por "trabajadores de la actividad de lavacoches", los autores del proyecto votaron en contra del mismo y a favor lo hicieron el FPCyS y el PJ.

Esto es un ejemplo que seguramente habrá un intenso debate en la tarde de hoy.



OTROS TEMAS

No va a ser el único tema que se tratará que provenga del bloque del PRO: otros seis puntos del orden del día provienen de los macristas: un pedido de informe sobre el por qué no se pavimentaron unas calles en el barrio Barranquitas, otro para determinar un listado de las personas que recibieron ayuda del Municipio durante los eventos climáticos del verano pasado, y un tercero sobre la cantidad de planos presentados a partir del acuerdo alcanzado entre el Colegio de Arquitectos y el Municipio para el plan "Mi Tierra, Mi Casa".

También se tratará un proyecto de ordenanza para implementar sistema de canalización de denuncias sobre el Transporte Urbano, otra para comprar desfibriladores externos automáticos para ser instalados en espacios públicos; y una tercera para eliminar el uso de cualquier medio de pago que no sea el electrónico. Finalmente, pedirán incluir en la Carpeta Ciudadana la opción para generar convenios de pago por deudas.

El Frente Progresista Cívico y Social aportará el resto de los temas a tratar en la jornada de hoy: la declaración de Interés Municipal a la 1ª Jornada sobre Discapacidad y Calidad de Vida que se desarrollará la semana que viene, y una convocatoria a Profesionales de Argentina Cibersegura para realizar una capacitación.