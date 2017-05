Piden por el Colegio en Inocuidad Alimentaria

REUNION. Profesionales en Inocuidad Alimentaria durante la reunión de la Comisión Organizadora.- FOTO COM. ORGANIZADORA

Más de 300 profesionales santafesinos, agrupados en una Comisión Organizadora de la Futura Institución, solicitaron a las cámaras legislativas el tratamiento del proyecto de ley para la creación del Colegio de Técnicos Profesionales de la Inocuidad y la Agroindustria de la provincia de Santa Fe.

El proyecto, que se trató dos veces en la Legislatura pero perdió estado parlamentario, promueve la relación de esta actividad, mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar el desarrollo agroindustrial de alimentos seguros. Detrás de esta iniciativa se encuentran más de 800 Técnicos profesionales que egresaron de las universidades Nacionales del Litoral (UNL), Universidad Tecnológica Nacional-Sede Rafaela y de Rosario, como así también de universidades privadas e institutos terciarios, muchos de ellos en ejercicio.



El objetivo es alcanzar una ley que regule el ejercicio profesional de una actividad que exige Titulo Técnico y que se aplica “en llevar el asesoramiento técnico de diferentes establecimientos elaboradores de alimentos requerido por la Ley Nacional 18.284 (Código Alimentario Argentino), inscripciones de productos alimenticios, aplicación de sistemas de inocuidad alimentaria, que son requeridos por la agroindustria para la exportación de productos, aplicación de estrategias en materia de seguridad alimentaria a fin de evitar las Enfermedades Transmitidas por alimentos (ETA) como Salmonella, Escherichia coli, en pos de la protección de la salud de los consumidores y la mejora de la salud pública".



Actualmente los profesionales en Inocuidad Alimentaria no cuentan con un Colegio representativo de la especialidad en materia alimentaria. En este escenario, "se hace complejo el ejercicio de la profesión, desde su reconocimiento hasta las actividades de índole profesional que requieren una matrícula específica, la cual tiene que estar regulada por un Colegio que solo abarque dicha profesión y que las conductas de los mismos puedan ser revisadas y juzgadas por profesionales en la materia", señalaron en un comunicado en el marco de una reunión en la que participó, entre otras, la Téc. María Laura Picapietra en representación de Rafaela y el departamento Castellanos.

Por otro lado, afirmaron que los técnicos deben dejar de realizar algunas actividades profesionales que requieren firma y matriculación, y esto hace al menoscabo del trabajo y el ejercicio de la profesión.



CAMPO PROFESIONAL

Los Técnicos profesionales relacionados a la inocuidad de los alimentos y la agroindustria trabajan en diferentes áreas desde el control de las materias primas y productos terminados, aplicación de sistemas de aseguramiento de la calidad, intervenciones en esquemas de salud destinada a los consumidores, asesor técnicos en establecimientos de alimentos, diseño de estructuras productivas, etc.



PROYECTO DE LEY

La iniciativa de los profesionales perdió estado parlamentario una vez, y actualmente esta por perder nuevamente estado parlamentario. La Legislatura santafesina se pronunció en el 2016, en forma favorable con media sanción en la Cámara de Senadores pero este año espera por su tratamiento en la Cámara de Diputados y hasta el momento no fue incorporado a la agenda y como consecuencia perdería estado parlamentario por segunda vez en este periodo de sesiones del año 2017.



"En este marco, consideramos que el tratamiento de la Ley es urgente. Santa Fe es la provincia más importante en materia agroalimentaria y producción de alimentos, momento actual que se requiere mejorar la calidad de los alimentos a fin de ser más competitivos en los mercados y mantener la fuente laboral del sector productivo, así también mejorar la calidad de vida de las personas con alimentos seguros y saludables", subrayó un comunicado con la firma de la Tesorera de la Comisión Organizadora, Téc. Alejandra Casco (Departamento La Capital) y las integrantes Téc. Cecilia Campofiloni (Departamento Rosario) y Téc. María Laura Picapietra (Rafaela-Departamento Castellanos).