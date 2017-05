La UOM marchó por una mejor propuesta salarial

BUENOS AIRES, 18 (NA).- Dirigentes y afiliados de la UOM se movilizaron ayer por el microcentro porteño en reclamo de un aumento salarial superior al 20 por ciento que ofrecen las cámaras empresariales del sector y advirtieron que, en caso de no haber una respuesta, la semana próxima iniciarán medidas de fuerza. Los sindicalistas se concentraron a las 11:00 frente al Ministerio de Producción, en la esquina de Diagonal Sur y Alsina, donde se realizó un acto en el que el secretario general de la UOM, Antonio Caló, dio un discurso, en el que reiteró que el 20 por ciento de incremento salarial que ofrecieron las empresas "no alcanza".Luego del acto, la movilización rodeó la Plaza de Mayo y finalizó frente a la sede de la cámara empresarial ADIMRA. "Desde el 1 de abril que venimos reclamando, estamos a fines de mayo y los empresarios se mantienen, primero en el 17% y ahora en el 20%. Por eso junto a los secretarios generales decidimos hacer esta manifestación para mostrar nuestro descontento", planteó Caló, al hacer un repaso de la negociación que incluyó nueve reuniones en las que no se llegó a un entendimiento.El gremio, que no recibió el bono de fin de año que sí lograron otras organizaciones, reclama un 30 por ciento de aumento, al señalar que con esa cifra se garantizará que los trabajadores metalúrgicos de los escalafones más bajos lleguen a un salario de 13.000 pesos y así no queden bajo la línea de la pobreza. No obstante, ese porcentaje desafía el 20 por ciento que el Gobierno alienta como pauta salarial para este año y que ya firmaron gremios como Comercio, la UOCRA y UPCN."Todo es negociable, nosotros estamos abiertos al diálogo. Los trabajadores metalúrgicos están todos bajo la línea de pobreza, con ese 30% llegamos a los 13 mil pesos, después discutiremos cómo armamos a ese porcentaje", dijo Caló. El sindicato aún no llamó a adoptar medidas de fuerza debido a que hasta el próximo lunes continuará rigiendo la conciliación obligatoria que había dictado el Ministerio de Trabajo.No obstante, en caso de no haber un llamado al diálogo, el martes la UOM tiene decidido arrancar con las asambleas de una hora, cada dos trabajadas, en todas las fábricas, medida que había sido votada en un congreso del gremio pero que no se llegó a implementar por la intervención de la cartera que conduce Jorge Triaca.