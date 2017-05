Postre santafesino fue presentado en Rafaela

En Rafaela se realizó la presentación del “postre santafesino” organizado por el Ministerio de la Producción de Santa Fe. El encuentro se realizó el martes en el Centro Cívico de la Región 2 y se enmarca en la “Semana Nacional de la Miel” y en el Plan Apícola, presentado recientemente por el gobierno provincial que busca, entre varios objetivos, dar a conocer las particularidades de la miel, sus propiedades nutricionales y sus múltiples usos gastronómicos.La actividad -que se desarrolla por estos días en Reconquista, Santa Fe y Rosario-, incluye una degustación del “maridaje perfecto”: quesos de las Pymes lácteas y miel de apicultores santafesinos.El evento fue encabezado por el subsecretario de Ganadería del Ministerio de la Producción, Raúl Steffanazzi, quien estuvo acompañado por José Luis Spontón, director del Centro Regional INTA Santa Fe, el coordinador del Nodo Rafaela, Pablo Pinotti, el diputado provincial Omar Martínez, la concejala Natalia Enrico, el senador Alcides Calvo, la directora de la Agencia Santafesina Santa Fe Global, Débora Marini, el gerente de Apymil, Mariano Viroglio, técnicos del INTA y del INTI, productores y vecinos de la ciudad.Omar Martínez felicitó a quienes desarrollaron la labor del postre santafesino y destacó la articulación y el trabajo del “gobierno provincial para el desarrollo de nuestras economías regionales: la confluencia en este caso de dos productos como son la miel y el queso de nuestras pymes lácteas.” Martínez recordó la creación de los nodos apícolas y el trabajo que viene desarrollando Apymil: “la idea es mostrar al país y al mundo que tenemos un potencial enorme en estos dos productos que son santafesinos y que tienen una calidad y particularidades que los convierten en únicos”.Cabe recordar que el diputado presentó hace unas semanas un proyecto de ley que tiene como objetivo la promoción, la protección y el desarrollo de la actividad apícola. El proyecto se nutre de los aportes de los productores y de quienes forman parte de la cadena.En contacto con la prensa, Steffanazzi contó “en esta semana, del 14 al 20 de mayo, en todas las provincias se están haciendo múltiples actividades en las plazas, escuelas, hoteles, etc. por ser La Semana Nacional de la Miel: la idea es promover el consumo de este alimento”. De esta manera “en Santa Fe dimos la nota con esta singularidad: surgió la idea de maridarnos con las pymes lácteas que elaboran quesos fenomenales”. El funcionario continuó “así, con Mariano Viroglio comenzamos a trabajar la idea: qué miel va mejor con cuál queso. Así llegamos a presentar en toda la provincia el denominado Postre Santafesino” esto es “la mezcla que la misma gente va poniéndole su color en lo que se refiere a las proporciones. Así, al queso azul con la miel de isla, de aliso, un reggianito o un pategrás con la miel de praderas, de colza; quesos blandos pueden ir con la miel de trébol del departamento 9 de Julio, etc.”. A renglón seguido, Steffanazzi se mostró entusiasmado “la idea es irrumpir en el mercado interno. Ya lo hemos inscripto en la ASSAL -que ya está trabajando en el protocolo- para salir con la marca postre santafesino. Lo pondremos a disposición de todos los emprendedores para que no exista un rincón del país donde no se conozca esta exquisitez”El legislador subrayó finalmente que estos programas “fortalecen las pequeñas localidades: la mayoría de nuestras pymes lácteas se encuentran en pueblos de menos de 7.000 habitantes” y agregó “es lo que siempre hablamos cuando solicitamos al Gobierno Nacional el tema de transparentar la cadena láctea: es mirar al interior para sostener las economías regionales. Esto significa favorecer el arraigo, fortalecer las fuentes de trabajo en las pequeñas localidades. Necesitamos que, como está enfocada la Provincia en sostener las fuentes de trabajo, también tenga esa mirada Nación. Pero esto implica medidas rápidas a corto, mediano y largo plazo”.