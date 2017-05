Darín actuará con Penélope Cruz

CANNES, FRANCIA, 18 (AFP-NA). - El actor argentino Ricardo Darín se sumó al reparto de la próxima película del iraní Asghar Farhadi, en la que también participarán Penélope Cruz y Javier Bardem, confirmó ayer a la AFP la productora francesa Memento.Se trata de un thriller en español que todavía no tiene título y que el oscarizado cineasta empezará a rodar a mediados de agosto en Madrid, informó por su parte la revista especializada "Screen", al margen del Festival de Cannes, que se inauguró ayer.Darín interpretará al esposo de Cruz en esta historia, que explora cómo el secuestro de una joven saca a luz los secretos de una familia.Farhadi obtuvo en 2011 su primer Oscar a la mejor película de habla no inglesa por "La separación", y este año repitió con "El viajante", un premio que no fue a recoger en protesta contra la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de restringir la entrada de inmigrantes musulmanes a Estados Unidos.Darín ("Relatos salvajes", "Truman") es esperado en el Festival de Cannes para presentar su nueva película, "La cordillera", de su compatriota Santiago Mitre, que compite en la sección paralela Una Cierta Mirada.