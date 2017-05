Exportaciones de alimentos regionales crecieron 11,1%

Las exportaciones de alimentos y bebidas regionales totalizaron en el primer trimestre u$s 1.508,1 millones en divisas y 967.300 toneladas, con un aumento a los mercados externos del 11,1%, según datos del Ministerio de Agroindustria difundidos ayer. El precio promedio de venta en ese período fue de U$S 1.559,15 la tonelada según el informe elaborado por la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas de la cartera."Esto se traduce en un aumento de las ventas a mercados externos del 11,1% respecto del primer trimestre del año anterior. En cuanto al volumen, presentó una disminución de 5% interanual mientras que el precio promedio de tonelada exportada se incrementó un 17% respecto del 2016", indicó el reporte. En tanto, las exportaciones en valor, representaron el 25,5% de las ventas externas totales de alimentos y bebidas y el 12,1% de las generales de Argentina.Los productos que lideraron las exportaciones de alimentos y bebidas regionales en el primer trimestre 2017 en valor fueron productos de la pesca (29,2%), vino (11,4%), preparaciones de maní (8%), pera (8%), garbanzo (6,6%), ajo (6,3%) y carne aviar (4,3%). Mientras que también encabezaron maníes crudos (3,1%), azúcar de caña (3%) y arroz no parbolizado (2,6%), en conjunto representaron el 82,6% del total de las ventas externas de productos regionales.El universo analizado es de alrededor de 80 grupos de alimentos exportados y sobresale el buen comportamiento de las exportaciones de garbanzo, con un incremento de 250,6% interanual en el primer trimestre 2017 y que fue el valor más alto registrado en los últimos siete primeros trimestres del año.Otra variación interanual trimestral significativa fue la registrada por azúcar de caña (+78,1%), cuyo valor alcanzó los 45,1 millones de dólares que se constituyó en el valor más alto registrado desde el primer trimestre de 2011."Las tasas de crecimiento interanuales para el período seleccionado son positivas, con variaciones superiores a 70%, desde el 2015", indicaron los autores del análisis. Los envíos al exterior de ajo crecieron un 36,9% interanual en el primer trimestre 2017 (U$S 95,7 millones), valor más alto desde el primer trimestre 2012."Asimismo en el primer trimestre 2016 se registró una tasa interanual positiva del 64,4%, revirtiendo la tendencia negativa que se presentaba desde el primer trimestre 2014", dijeron. Para productos de la pesca, la variación interanual trimestral fue de +23,4%, el valor más alto registrado de los últimos siete primeros trimestres del año, mostrando un crecimiento interanual positivo desde el año 2014.Algunos datos interesantes que se destacan es que productos como los aceites esenciales superan los U$S 25.000 la tonelada exportada, las nueces de nogal (4.500 U$S), los higos (4.900 U$S), carne ovina (5.200 U$S), cerezas (6.100 U$S), pistacho (6.800 U$S) y conos de lúpulo (16.500 U$S).En el primer trimestre de 2017, los diez destinos principales de las exportaciones argentinas de alimentos y bebidas regionales, que concentraron el 65,3% de las mismas, fueron: Estados Unidos(15,5%), Brasil (12,8%), China (7,4%), España (6,8%), Países Bajos (6,1%), Rusia (4,2%), Italia (3,9%), Chile (3,4%), Reino Unido (2,9%) y Francia (2,4)."Desde el 1 de enero de 2017 rigen para las economías regionales nuevos reintegros a las exportaciones que han permitido mejorar la competitividad de los productos con mayor valor agregado", señalaron.