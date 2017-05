Lautaro Martínez, en condiciones

El delantero Lautaro Martínez estaría en condiciones de jugar ante Inglaterra después de que se haya realizado nuevos estudios en un centro médico de alta complejidad en la ciudad de Jeonju en Corea del Sur, donde se encuentra la Selección argentina Sub 20. Según indicaron fuentes del cuerpo técnico encabezado por el entrenador Claudio Úbeda a la agencia NA, el futbolista ya está autorizado a entrenarse a la par de sus compañeros y, si bien la evaluación será diaria, puede ser parte del partido inicial. Martínez tiene una "fisura de tabique nasal", según los estudios efectuados en el Presbyterian Medical Center de Jeonju, y está en condiciones de jugar con una máscara protectora. En tanto, desde la página oficial de la AFA se informó que, tras ser atendido en el centro de salud de la citada ciudad que será sede de los dos primeros encuentros que la Selección argentina Sub 20 disputará en el Mundial de la República de Corea, a Martínez se lo autorizó para reincorporarse a la actividad deportiva normalmente. El delantero había sufrido un rodillazo en la nuca y debió ser retirado en camilla durante el partido en el cual la Selección Sub 20 goleó a un combinado Sub-23 de Vietnam por 5 a 0, en el que fue el último amistoso antes del debut en el Mundial de Corea del Sur 2017. Desde el entorno de Martínez habían indicado el lunes que tenía una lesión más grave y hasta daban por descartada su participación en el torneo, aunque después de los nuevos estudios la situación dio un gran giro. En tanto, la Selección Sub 20 se instaló en la ciudad de Jeonju para encarar la fase final de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de la categoría que se llevará a cabo desde el próximo sábado 20 de mayo hasta el domingo 11 de junio. La participación argentina en el Mundial comenzará el sábado desde las 4.30 (16.30 en Corea) frente a Inglaterra mientras que la segunda fecha del grupo A tendrá al seleccionado local como rival, el martes 23 de mayo las 8.00 (20.00 en el país organizador). Finalmente y para cerrar la primera fase, Argentina se medirá ante Guinea en la sede de Jeju, el viernes 26 de mayo también a las 8.00.