Unión, por la punta

Este jueves se pone en marcha la octava fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y Unión de Sunchales, que recibe a Atlético de Rafaela, buscará una victoria que le permita alcanzar a Ben Hur en la cima del torneo. Dicho encuentro comenzará a las 20 hs. y será arbitrado por Rodrigo Pérez.

En el otro cotejo de esta noche, 21.30 hs., Argentino Quilmes recibirá al Deportivo Libertad en barrio Italia. Dicho partido contará con el arbitraje principal de Víctor Colman.

Por otro lado, hoy por la mañana se definirá si el juego entre Ferrocarril del Estado y Peñarol, que se jugará el próximo domingo, será con público visitante o no. Todo dependerá de la cantidad de efectivos policiales que les soliciten a los clubes desde los organismos de seguridad.

El resto de la 8° fecha irá el domingo, desde las 15.30 hs., con: Florida vs Ben Hur, Brown vs Sportivo Norte, 9 de Julio vs Dep. Ramona, Arg. Humberto vs La Hidráulica.