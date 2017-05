La industria reaccionó en abril al crecer 2%

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La producción industrial de abril aumentó 2% en comparación con el mismo mes del 2016, aunque cerró el primer cuatrimestre con un descenso de 1,8%, según el informe mensual del Centro de Estudios Económicos. Respecto de marzo, la medición desestacionalizada no mostró variaciones mensuales, indicó el mismo estudio, en el cual se aclaró que el sector industrial no será el impulsor del crecimiento por los desafíos que deberá afrontar. "La industria manufacturera dio señales de recuperación en el comienzo del segundo trimestre de 2017", consideró la consultora de Orlando Ferreres. Agregó que "los datos desestacionalizados acumulan dos meses sin datos negativos tras los magros resultados obtenidos en el primer bimestre del corriente año".Como contraposición, se observa en primer lugar que el segmento de maquinaria y equipos aún no logra salir del terreno negativo arrastrado por automotores y productos de línea blanca y en segundo lugar se destaca la caída del tabaco que continúa siendo la rama más afectada. "Si bien preveíamos estos datos positivos, consideramos que la industria manufacturera no será la impulsora del crecimiento de la actividad en el 2017, tanto por la mala performance de Brasil como por un retraso en el consumo", señaló la entidad.BGH - BEKOLa empresa de electrónica y servicios tecnológicos BGH comenzará a vender en la Argentina productos de la marca turca de electrodomésticos de alta gama Beko, en lo que invertirá unos $160 millones. En una primera etapa, comercializará seis tipos de lavarropas, seis heladeras no frost de alta calidad y tres secarropas, mientras que en una segunda entrará la categoría de cocción.Beko es la marca internacional de electrodomésticos de la firma turca Arçelik Group, la segunda más grande de Europa en el sector, y es una de las más importantes en el mercado del Reino Unido. Ocupa el primer puesto en línea blanca en Francia y en Polonia.Gustavo Castelli, CEO de BGH Consumer explicó que en primera instancia el acuerdo con Beko es de distribución y comercialización y aclaró que la llegada de los productos importados no reemplazará a bienes de producción local de la empresa en la planta de Río Grande, Tierra del Fuego.