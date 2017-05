Macri: "profundizar el proceso de paz y reducir la pobreza"

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El presidente Mauricio Macri destacó ayer en China la necesidad de "profundizar el proceso de paz en el mundo y la creación de trabajo para reducir la pobreza".

Al exponer en la Academia China de Ciencias Sociales, Macri renovó el agradecimiento al gobierno chino por el apoyo que le dio a la Argentina para ser elegida como sede de la cumbre de países industrializados G20 en 2018.

Durante su ponencia, el jefe de Estado remarcó la importancia de "desarrollar sistemas de capacitación y educación para que la gente sea parte y protagonista del mundo que crece".

Además, sostuvo que los países de la región "estamos trabajando para fortalecer el Mercosur y converger hacia un trabajo común con la Alianza del Pacífico".

Macri fue recibido por el presidente de la Academia, Wang Weiguang, y el vicepresidente, Cai Fang, junto a quienes expuso en el salón principal de la casa de estudios. El presidente participó de dicha actividad, acompañado por los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich; de Ambiente, Sergio Bergman, y de Energía, Juan José Aranguren; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el embajador en China, Diego Guelar.

También estuvieron presentes los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Neuquén, Omar Gutiérrez, y de Jujuy, Gerardo Morales; además del titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el diputado nacional Eduardo Amadeo y los senadores Dalmacio Mera y Beatriz Mirkin.

El mandatario, durante su exposición resaltó que el intercambio de becas a partir del acuerdo de cooperación suscripto entre la Embajada argentina en China y la Academia de Ciencias Sociales "va a ayudar mucho a profundizar la integración bilateral".

Por su parte, Wang Weiguang resaltó ante Macri la "íntima amistad" que existe entre la Argentina y China al sostener que "los dos pueblos han obtenido desarrollos pragmáticos gracias a las relación bilateral".

Además, dijo que ambos países comparten "similares posiciones sobre temas internacionales" y puso especial énfasis en que "luchamos contra el proteccionismo comercial y defendemos a los países en desarrollo".



CAMBIOS

AMBIENTALES

El presidente Mauricio Macri se reunió ayer con el director general de Gezhouba Group Corporation, Chen Xiaohua, la empresa constructora china que participará en la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz, y acordaron que se modificará el proyecto original "desde el punto de vista ambiental".

En el marco de su visita de Estado a la República Popular China, el mandatario dialogó con el empresario oriental "sobre la construcción de dos represas que la empresa china realiza en Santa Cruz", informó el Gobierno a través de un comunicado.

En el texto difundido oficialmente se señaló que durante la reunión llevada a cabo en el Hotel Summit Wing, de la ciudad de Beijing, "se hicieron observaciones en el proyecto original desde el punto de vista ambiental para ser modificado".

Al respecto, la Casa Rosada indicó que, tras el parate ordenado por la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado, "los trabajos podrían comenzar en setiembre" próximo.

La firma oriunda del gigante asiático integra junto a las compañías locales Hidrocuyo SA y Electroingeniería SA una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que es la que estará a cargo de la construcción de las centrales hidroeléctricas que se emplazarán sobre el Río Santa Cruz y que cuentan con financiamiento de los bancos China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China y Bank of China.