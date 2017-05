Abal, el árbitro de Lanús vs Atlético

En la jornada de ayer AFA dio a conocer los árbitros y programación oficial para la fecha 25 del torneo de Primera y Diego Abal salió sorteado para dirigir a Atlético de Rafaela en su visita a Lanús, el próximo sábado 20 de mayo.



En 13 oportunidades que Abal dirigió a la ‘Crema’, el conjunto rafaelino ganó cuatro, igualó cuatro y perdió las otras cinco. Fuera de Alberdi la única alegría fue con Colón, en aquel desempate jugado en cancha de Rosario Central, con victoria por 1 a 0.



Por otro lado, el rafaelino Silvio Trucco estará en Atlético Tucumán ante Banfield, el viernes a las 21:15 en el cotejo que abrirá el capítulo 25 del torneo de Primera División.



Todo el programa de partidos:



Viernes 19/05: 21:15 hs Atlético Tucumán vs Banfield (Silvio Trucco).



Sábado 20/05: 14 hs Belgrano vs Patronato (Facundo Tello), 16 hs Lanús vs Atlético de Rafaela (Diego Abal), 17:15 hs Sarmiento vs Talleres (Hernán Mastrángelo), 19:30 hs Tigre vs San Martín (SJ) (Darío Herrera), 20 hs Unión vs Arsenal (Jorge Baliño), 20 hs Independiente vs Huracán (Fernando Echenique).



Domingo 21/05: 15 hs Godoy Cruz vs Vélez (Patricio Loustau), 16:15 hs San Lorenzo vs Aldosivi (Fernando Espinoza), 17 hs Temperley vs Colón (Nicolás Lamolina), 18:15 hs Boca vs Newell's (Germán Delfino), 19:15 hs Quilmes vs Defensa (Fernando Rapallini), 20:15 hs Rosario Central vs Racing (Ariel Penel).



Lunes 22/05: 19 hs Olimpo vs Estudiantes (Andrés Merlos), 21:15 hs Gimnasia - River (Federico Beligoy).