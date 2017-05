Arribas canceló visita al Congreso

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, informó ayer al Congreso que no se presentará hoy ante la comisión bicameral que lo citó para que brinde explicaciones sobre el supuesto cobro de dinero por parte de la constructora brasileña Odebrecht.Luego de la polémica por la última declaración del operador financiero Leonardo Meirelles, que ratificó haber pagado 850 mil dólares a una cuenta bancaria de Arribas, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia lo había citado para este miércoles al mediodía.Sin embargo, Arribas notificó por escrito este martes al presidente de la comisión, el senador oficialista Juan Carlos Merino, que no concurriría a la cita y envió copia de la denuncia que presentó contra Meirelles por "cohecho y falso testimonio".Así lo confirmaron a NA fuentes parlamentarias que señalaron que la comisión se reunirá de todas formas a las 12:00 en el edificio anexo del Senado, pero sin la presencia del director de Inteligencia.Según anticiparon, luego de la reunión -que será a puertas cerradas porque la Comisión Bicameral de Inteligencia es la única que tiene carácter reservado- los legisladores darán a conocer las razones de la ausencia del funcionario.La semana pasada, Meirelles -el "arrepentido" en la mega causa por corrupción que avanza en Brasil, conocida como Lava Jato- había declarado ante los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez que fueron diez los pagos por un total de 850 mil dólares que se giraron a una cuenta bancaria de Arribas en la sucursal Zurich del banco Credit Suisse.El director de la AFI había reconocido meses atrás ante la Comisión Bicameral haber recibido en 2013 un solo giro por 70 mil dólares correspondientes a la venta de bienes muebles y, poco después fue sobreseído por el juez Rodolfo Canicoba Corral.El nuevo testimonio del operador de Odebrecht llevó a diputados del kirchnerismo a pedirle al senador Marino que citara al director de Inteligencia nuevamente y así lo hizo la semana pasada.Hasta el último lunes la presencia del director de Inteligencia estaba confirmada pero el funcionario nacional informó finalmente que no concurriría.El último lunes, Arribas denunció a Meirelles ante la Cámara Federal por "falso testimonio" y "cohecho", y afirmó en su presentación que existe una "mendacidad con la que se ha pronunciado un condenado por la justicia penal de Brasil".En tanto, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, será la que decida si se reabre la causa contra Arribas, a raíz de haber sido apelado su sobreseimiento por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce Sergio Rodríguez.