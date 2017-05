Bullying: "es cada vez más complejo el destrato cotidiano"

Ayer por la mañana, en el marco de un Proyecto de Abordaje del Acoso Escolar que la Secretaría de Educación, con la colaboración de la Subsecretaría de Comunicación Pública, llevan adelante con las escuelas secundarias de la ciudad, la Licenciada Mariana Zysman brindó una charla a alumnos, alumnas y docentes participantes. Por la tarde, brindó una conferencia en el Salón Verde denominada "Ciberbullying: cuando el maltrato viaja por las redes"En ese marco abordaron algunos de los conceptos básicos que hacen al bullying, así como ejemplos concretos que María trabaja a diario en su consultorio o desde la Asociación Libres de Bullying de la cual es directora.La dinámica de la actividad fue participativa y todos los presentes pudieron expresarse sobre situaciones vividas o presenciadas, así como sugerencias de intervención. Vale destacar que este proyecto continuará a lo largo de 5 encuentros en los que estudiantes y docentes, podrán adquirir un marco teórico sobre la problemática, así como herramientas artísticas y prácticas de la historieta, dispositivo que materializará el trabajo final de este trayecto del programa. El objetivo es que los mismos jóvenes sean los y las protagonistas de la propuesta, ya que es una problemática que sufren o testimonian a diario.DESTRATO COTIDIANOZysman indicó que "no trabajo con estadísticas, sí tengo los datos que nos llegan a través de la página y talleres presenciales que hacemos en todo el país. Lo que se puso más complejo es el destrato cotidiano y sobre qué es y qué no es bullying y cómo intervenir el adulto ante ciertas cuestiones. Muchas veces, las escuelas, con la difusión de la temática, lo primero que hacen es defenderse: tienen miedo de ser juzgados, de ser estigmatizados por saber que hay un caso de acoso y frenan. Más debido a lo que es la mediatización, que lo que pasa dentro del aula. Allí es la burla, el desprecio, la descalificación, la discriminación"."No sé si hay más o menos casos: hablamos más y despreciamos más. No se sabe pero porque las herramientas de medición no son confiables. Si le preguntamos a un chico si fue maltratado en el último año, dirá que sí. Pero hay que evaluar el impacto que tiene en cada uno para saber si es o no bullying", indicó.Con respecto al accionar del Estado sobre este tema, indicó que "hay muchísimas iniciativas y acciones desde el Estado, en los lugares más chicos: intendencias, presidentes comunales, Gobernadores, que no paran de pedir y proponer acciones. Lo que falta es un compromiso real en cuanto a la capacitación docente serio a nivel Nación. Por ahora, se está emparchando, porque es una demanda de las familias. Se está actuando con velocidad, en lugar de ir hacia las raíces del problema".