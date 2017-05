Exitoso Encuentro Infantil

La Subcomisión de Fútbol Infantil de Ben Hur llevó adelante el domingo 14 un nuevo encuentro no competitivo con la participación de las categorías 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011/12. Más de 600 niños pudieron disfrutar de una excelente jornada. Además del Lobo, estuvieron presentes los clubes y equipos barriales de nuestra ciudad, también instituciones de otras localidades, como Xeneise de Frontera, Barrio Cabrera de San Francisco y San Martín de Progreso. El evento contó con la participación de más de 1.000 espectadores.RECONOCIMIENTO A KIARA VILLARRUELEn el parte de prensa enviado por el Club Ben Hur, menciona que el Encuentro tuvo un momento emotivo, donde la Subcomisión de Fútbol Infantil de Ben Hur realizó un reconocimiento a la jugadora categoría 2005 de Sportivo Norte, Kiara Villarruel. Se le hizo entrega de un diploma destacando su voluntad por hacer lo que más le gusta, sobreponiéndose a los obstáculos que pudieran dificultar el camino. Además, invitarla a no bajar los brazos para seguir adelante con su pasión.dicha jugadora venía formando parte de la categoría 2005 (puntuable en Liga Rafaelina). Hace algunas semanas, tras un partido en que su equipo había superado a 9 de Julio 1 a 0, el Tribunal de Penas constató tras el informe arbitral su inclusión, la cual no es reglamentaria por jugar en un equipo masculino. De tal modo los puntos fueron otorgados a 9 de Julio y a partir de ello, lógicamente, solo podrá seguir jugando en Encuentros no oficiales.No obstante, cabe recordar que la Liga Rafaelina no cuenta con certamen de fútbol femenino. De hecho, oficialmente solo el Club 9 de Julio tiene esta actividad y milita en los torneos de la Liga Santafesina.