¿Fecha definitiva?, el 2 de julio se inicia el Federal B

El presidente del Consejo Federal de AFA, Juan Pablo Beacon confirmó que el próximo Federal B, que cuenta con la presencia de Ben Hur y 9 de Julio como representantes de la Liga Rafaelina, dará comienzo el 2 de julio: “Estamos trabajando todos los días para aplicar las mejoras que sean necesarias en el cuarto torneo de importancia que tiene el fútbol argentino, que es netamente amateur, donde la regionalización fue un paso importante para los clubes, y ese mismo sistema será aplicado otra vez”, aseveró el dirigente en Santiago del Estero, donde participó de un evento de la Liga local.En este sentido, Beacon manifestó que los próximos torneos Federales tendrán una reestructuración: "Queremos un fútbol interior fuerte y por eso tenemos un proyecto para debatir en el cual el Torneo Federal "C" y el Torneo Federal "B" se unificarían en un solo campeonato, con una etapa clasificatoria y una etapa campeonato para el que el cambio no sea tan drástico y con ello, las ligas de la Argentina vuelvan a funcionar como antes lo hacían".Con referencia a las posibles invitaciones, Beacon fue categórico: “Tenemos que rearmar las zonas por regiones, y vamos a considerar las posibles invitaciones, que serán por méritos deportivos, y no por invitaciones a cualquier club. Tiene que tener su mérito en todo el sentido de la palabra, y hay opciones muy importantes. Queremos que los costos sean mínimos para poder participar, y que los clubes recorran la mejor cantidad de kilómetros. Eso ya lo plasmó Toviggino, lo que tenemos que concretar ahora es sumar equipos para la primera instancia que será clasificatoria”, terminó diciendo el mandamás del fútbol del interior al portal santiagueño ABC.ESPERAR POR LAS ZONASRecalcando que los clubes aún no han recibido comunicación oficial sobre la fecha de comienzo, se espera el armado de las zonas y la confirmación de la forma de disputa del certamen.En este sentido los trascendidos indican que no habría grandes modificaciones en relación al año pasado.