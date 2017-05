San Lorenzo es el "1" de la Liga

San Lorenzo derrotó como local a Boca por 90-83 y se quedó con el mejor récord de la fase regular de La Liga Nacional de Básquetbol. El santiagueño Gabriel Deck fue el goleador del Ciclón, con 31 puntos. Lo escoltó Jerome Meyinsse, con 17. Por el lado del xeneize, se destacó el foráneo Williams Mc Donald, con 23 unidades, 3 rebotes y 1 pase gol.En San Lorenzo no jugó Nicolás Aguirre por un dolor en la zona abdominal. En Boca estuvo ausente Carlos Delfino, quien se recupera de una lesión en la rodilla. Por su parte, Fernando Funes se perdió el partido por una molestia en su tobillo.De esta manera, San Lorenzo se metió en las Semifinales de la Sur con ventaja deportiva, mientras que Boca disputará los play offs por la Permanencia frente a Echagüe de Paraná.Los cuartos de final, al mejor de cinco partidos, comenzarán el 22 de mayo con estas series: Regatas Corrientes vs. Libertad de Sunchales y Olímpico de La Banda vs. Instituto de Córdoba (Conferencia Norte); Argentino de Junín vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Weber Bahía Basket vs. Quilmes de Mar del Plata (Conferencia Sur).BOSCACCI SIGUE EN CARRERAAyer comenzó una nueva concentración de la selección argentina para el Sudamericano U17 masculino. En la misma figura el jugador de Libertad, Valentín Boscacci. El alero de 2m02 es uno de los 16 jugadores citados, quienes trabajarán en el CeNARD bajo las instrucciones de Sebastián Figueredo. Habrá dos amistosos ante Uruguay en Montevideo, los días 20 y 21.