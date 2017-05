Pechito López no estará en las 6 horas del WEC

José María López no estará en las 6 horas de Spa, a disputarse este fin de semana, porque todavía no se recuperó de los golpes sufridos en la competencia del WEC en Silverstone. Así lo comunicó su equipo a través de las redes sociales."Toyota Gazoo Racing lamenta anunciar que José María López no competirá en las 6 Horas de Spa-Francorchamps, la segunda ronda del Campeonato Mundial de Endurance FIA 2017 (WEC)", afirma.Pechito tuvo daños menores en dos vértebras durante el accidente en Silverstone el 16 de abril. Tanto el equipo como el propio López esperaban que un período de descanso fuera suficiente para que se complete el proceso de curación natural antes del evento de este fin de semana.Después de consultar con el doctor Jacques Tropenat, médico delegado de la FIA, y el médico de la escudería, se tomó la decisión que el argentino no esté presente en Spa para asegurarse de volver en condiciones óptimas en Le Mans.El cordobés retornará a tripular el TS050 HYBRID para una sesión de pruebas hacia fines de mes, antes de participar en la prueba oficial de Le Mans el 4 de junio. Mike Conway y Kamui Kobayashi serán los únicos pilotos en el TS050 HYBRID en Spa.Pechito no realizó ningún comunicado ni hizo mención al tema en Twitter, pero el equipo publicó declaraciones suyas en la web oficial. López comentó: "Estoy extremadamente decepcionado al faltar a la carrera de este fin de semana, ya que esperaba poder conducir el TS050 HYBRID en Spa. Me siento básicamente bien, pero todos estamos de acuerdo en que no debemos arriesgarnos".Y agregó: “Ahora el principal objetivo es estar absolutamente apto para Le Mans. Probablemente podría correr si estuviéramos en una pista diferente, pero el cuerpo de un piloto experimenta fuerzas extremas a través de Eau Rouge, así que después de conversaciones con el Delegado Médico de la FIA y nuestro médico del equipo, decidimos no correr este fin de semana”.