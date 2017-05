El clásico, ¿con visitantes?

El ‘nuevo’ clásico liguista entre Ferrocarril del Estado y Peñarol se jugará el próximo domingo 21/05 y desde los clubes se vino trabajando para que se vuelva a permitir la presencia de hinchas visitantes, tanto en este juego por la octava fecha del Apertura, como cuando los ‘Bichitos Colorados’ visiten a ‘Peña’ en el Clausura. ¿Se podrá?

Todo hace suponer que sí. Va encaminado. Ahora dependerá de los organismos de seguridad.

Los dirigentes de ambos clubes se reunieron en la tarde de ayer con el presidente de Liga Rafaelina de Fútbol, Omar Chiarelli, y la Mesa Directiva acompaña la iniciativa de dichas instituciones. Hoy, a las 18.30 hs., se desarrollará la reunión con la policía (de Seccional 15 y Jefatura) y se definirá si finalmente el clásico va con público visitante o no.



Dos adelantos. En la reunión del CD que tuvo lugar anoche se confirmó que la 8º fecha del Apertura de la Primera A comenzará el próximo jueves con la disputa de dos adelantos. A las 20 hs. Unión de Sunchales vs Atlético de Rafaela, 21.30 hs. Argentino Quilmes vs Dep. Libertad. El resto irá el domingo, 15.30 hs.: Florida vs Ben Hur, Brown vs Sportivo Norte, Ferrocarril del Estado vs Peñarol, 9 de Julio vs Dep. Ramona, Arg. Humberto vs La Hidráulica.