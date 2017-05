Bonafini difundió una carta del Papa

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, difundió ayer una carta que le envió el papa Francisco, en la que agradece su invitación para visitar el país pero confirma en que "todavía no hay nada decidido" respecto a su viaje a la Argentina.La nota del Papa está fechada el 5 de mayo, aunque Bonafini explicó que la recibió este martes por la tarde a través de la Nunciatura Apostólica en Argentina, en respuesta a otra carta suya del 14 de abril, en la que le transmite a Francisco su deseo de que visite al país y le cuenta detalles de los 40 años de las Madres."Te agradezco lo que me decís en la carta y quisiera reiterar lo que dije tantas veces y te lo expresé cuando estuviste en el Vaticano: frente al dolor de una madre que pierde a sus hijos de una manera tan cruel y violenta siento un profundo respeto y la necesidad de acompañarla con mi cercanía y oración. Sólo ella sabe lo que es ese sufrimiento", señala Francisco en su misiva, redactada en puño y letra.Y, en respuesta al pedido de Bonafini para que viaje a Buenos Aires, el Papa agrega: "Todavía no hay nada decidido sobre mi viaje a Argentina. Tengo en cuenta tus palabras. Por favor, no te olvides de rezar por mí. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide".En la nota, difundida por la asociación en su página web tras el procesamiento de Bonafini en la causa por el programa "Sueños Compartidos", el Papa arranca su mensaje con un "querida Hebe" y se despide con un "afectuosamente, Francisco".El pasado 14 de abril, Bonafini le había enviado una carta al Papa, en la que señaló: "Te escribo para decirte cuánto te necesitamos todos. La estamos pasando muy mal, el país parece una montaña que se cae a pedazos como cuando sucede un terremoto"."Francisco, te pido que el 30 no te olvides de nosotras, que le pidas al Tatita Dios que no nos abandone. Me despido con un fuerte abrazo y un ´vení que te necesitamos´. Hebe", completó.La Asociación Madres de Plaza de Mayo también difundió un mensaje de apoyo de varias integrantes a su presidenta "ante un nuevo embate del Poder Judicial, en el que destacan su "honorabilidad" y "sinceridad".Bonafini, de 88 años, fue procesada este lunes por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien la consideró "partícipe necesaria" de la maniobra de desvío de fondos públicos a través del programa "Sueños Compartidos", por entender que "conocía los desmanejos financieros" que realizaban los apoderados y que "al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución".