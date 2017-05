¿El mismo equipo en La Fortaleza?

¿REPITE NOMBRES? Tras la celebrada victoria ante el Decano, Atlético no tendría cambios para visitar a Lanús.- Foto: Mario Liotta

La AFA dio a conocer ayer cómo se disputará la 25ª fecha del Torneo de Primera División. En la ocasión, Atlético de Rafaela visitará a Lanús en La Fortaleza el sábado desde las 16 -se había anunciado a las 14-, un reducto siempre difícil para la Crema, que debe seguir sumando victorias en esta recta final del campeonato para continuar soñando con la permanencia.

El detalle completo de la jornada es el siguiente: viernes 19, a las 21:15, Atlético Tucumán – Banfield; sábado 20, a las 14, Belgrano – Patronato; a las 16, Lanús – Atlético de Rafaela; a las 17:15, Sarmiento – Talleres; a las 19:30, Tigre – San Martín SJ y a las 20, Unión vs. Arsenal e Independiente vs. Huracán; domingo 21, a las 15, Godoy Cruz – Vélez; a las 16:15, San Lorenzo – Aldosivi; a las 17, Temperley – Colón; a las 18:15, Boca – Newell's; a las 19:15, Quilmes – Defensa y a las 20:15, Rosario Central – Racing; lunes 22, a las 19, Olimpo – Estudiantes y a las 21:15, Gimnasia – River.



¿MISMO EQUIPO?

‘Equipo que gana no se toca’. Esa frase parecer ser que Juan Manuel Llop la implementaría esta semana en la Crema, que viene en racha positiva y con 3 triunfos al hilo luego de 4 años.

Teniendo en cuenta el rendimiento del equipo, y que no hay bajas por lesiones ni suspensiones, a excepción del desgarrado Mauro Albertengo, es casi un hecho que Atlético, después de mucho tiempo, visitaría al Granate con el mismo equipo que viene de vencer a Atlético de Tucumán por la mínima diferencia y con el tiro del final, siempre y cuando no surja algún inconveniente de última. Igualmente, a partir de este martes, el DT comenzará a dar los primeros indicios.



¿LANUS CON SUPLENTES?

Con la mira enclavada en el macro objetivo que significa la Copa Libertadores, Lanús completó la segunda sesión de entrenamiento este lunes, en turno matutino, en Arias y Guidi. La mayor novedad de la jornada se centró en el armado de la lista de concentrados, que consta de veinte futbolistas y que incluye a Matías Rojas, Germán Denis y Santiago Zurbriggen respecto a la última del clásico, así como la ausencia de Leandro Maciel.

La práctica comenzó en la sala de conferencias del estadio, donde el cuerpo técnico exhibió un video de análisis del rendimiento frente a Banfield, que terminó con derrota 1 a 0. Luego la acción se trasladó a los campos cuatro y cinco del polideportivo.

Ya instalados en el verde césped, el preparador físico Diego Ossés diagramó tareas regenerativas, en primera instancia con ejercicios en colchonetas de fuerza de zona media y distintas posturas, para después continuar con movilidad de cadera en vallas y en estacas y elásticos.

Asimismo, se desarrollaron pasadas de 55 metros de velocidad media para el aumento de la frecuencia cardíaca. Para culminar se llevó a cabo elongación, así redondearon el entrenamiento aquellos que actuaron como titulares ante el Taladro.

Por su parte, los que ocuparon un lugar en el banco de suplentes prolongaron el trabajo con un set táctico de movimientos ofensivos, que estuvo a cargo de Jorge Almirón. En este set de 35 minutos, el técnico mecanizó maniobras de ataque, que dispusieron como finalización definiciones.

Los concentrados del ‘Grana’ para el duelo ante Chapecoense como local por el Grupo 7 son los siguientes: Marcelino Moreno, Lautaro Acosta, José Sand, Germán Denis, Hernán Toledo y Alejandro Silva (delanteros); Agustín Pelletieri, Iván Marcone, Román Martínez, Nicolás Aguirre, Nicolás Pasquini y Matías Rojas (volantes); José Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braghieri, Rolando García Guerreño, Marcos Pinto y Santiago Zurbriggen (defensores); Esteban Andrada y Nicolás Avellaneda (arqueros). Lanús es puntero con 7 unidades junto a Nacional, mientras que Chapecoense y Zulia tienen 5. La próxima semana, por la 6ª y última fecha de la fase clasificatoria, Lanús visitará a Nacional y se jugará la clasificación a los octavos de final.

En virtud de este panorama, el DT Sergio Almirón podría poner mayoría de suplentes ante la Crema o bien un mix con algunos titulares, lo que no deja de ser una buena noticia para los albicelestes, que podrían tener muchas chances de lograr la cuarta victoria consecutiva.