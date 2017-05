Soja: estiman cosecha en 57 millones de toneladas

A pesar de que los rendimientos de soja en la Zona Núcleo serían inferiores a lo esperado debido a los excesos hídricos que se registran en la región, la cosecha de la oleaginosa en el norte del país equilibraría la balanza y se alcanzaría una producción de 57 millones de toneladas esta campaña en Argentina, según la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).Con el 67% del área recolectada, la cifra de la producción nacional de soja se ajustó al alza. “Hay menores rindes en el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires. Sin embargo, los resultados que se están obteniendo en la franja oeste del país y en las provincias de Chaco y Santiago del Estero dominan sobre las cifras nacionales. Este empujón se refleja en el rinde nacional promedio, que ahora se estima en 31,7 qq/ha, casi un quintal más que hace un mes y deja la producción de soja en 57 millones de toneladas”, indicó la GEA.“El avance de la cosecha de soja sobre 12,3 millones de hectáreas y los datos de rendimiento con que ahora se cuentan hacen posible ajustar el número de producción a 57,0 millones de toneladas, casi un 1,8% superior al guarismo de abril”, aseguraron desde la BCR.Siguiendo el ajuste que ha realizado la Bolsa de Entre Ríos en la superficie de soja, que ha reducido el total implantado en 170.000 has, se considera ahora una superficie sembrada de 19 millones de hectáreas, una superficie no cosechable de 1,06 millón de hectáreas y un rinde nacional promedio de 31,8 qq/ha.Siguen afianzándose mejores resultados en la franja oeste del país. En Buenos Aires, pese a los problemas que han marcado negativamente los rindes del norte, sobre todo en el noreste, los buenos resultados se afirman sobre el oeste y el centro provincial. Los ajustes positivos que se han realizado suben en casi un quintal la media provincial, pasando a estimarse 31,5 qq/ha.En Córdoba, sacando los departamentos de Marcos Juárez y Unión, que cumplieron con las buenas expectativas y siguen considerándose con 39,2 qq/ha para el conjunto de primera y de segunda, en el resto provincial hubo sorpresas optimistas. Con más de un tercio de la cosecha levantada, se han elevado en toda la provincia las marcas, aunque se han hecho más notorias en la franja norte. Esto ha llevado a subir un quintal el rinde provincial. Córdoba ahora se posiciona con 32,1 qq/ha.El progreso de la cosecha en Santa Fe, sobre todo en el sur, muestra resultados que han quedado por debajo de lo que esperaba. La marca provincial retrocede medio quintal, reflejando un promedio de 35,7 qq/ha.En la provincia de La Pampa, hay mejores resultados de cosecha pero también notorios problemas de excesos hídricos que aún dominan la zona. Por ello no se descarta que se incorporen nuevos lotes a las pérdidas de cosecha. De todas maneras, se refleja una mejora del rinde provincial que sube 3 quintales, quedando en 27 qq/ha. Siguiendo el avance de cosecha del que da cuenta el SIBER (Bolsa de Cereales de Entre Ríos), con los valores que arroja el 62% de cosecha de soja de primera y 20% de la de segunda, se obtendría un promedio provincial de 28,3 qq/ha, es decir 1,3 quintal más de lo que se estimaba hace un mes.Si se toma el tándem Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Chaco, que, en conjunto, sembraron 2,04 M ha, el rinde medio arrojaba 26,9 qq/ha en la anterior estimación. En este informe, el rinde fue ajustado a 29,4 qq/ha, pero todavía falta una buena superficie por cosechar. En la campaña 2015/16, las cuatro provincias cosecharon 4,5 millones tn de soja sobre una superficie sembrada apenas menor (1,97 M ha) que esta campaña. En la presente temporada, los rindes son la nota y se espera producir más de 5,6 millones tn de soja.En Chaco, sobre todo en el oeste, los rindes están más cerca de los 40 que de los 30 quintales. Con el 30% de cosecha cumplido se avizora una campaña que puede terminar siendo récord. Lo mismo se aprecia para Santiago del Estero. Con el progreso de la trilla empiezan a ajustarse los números, situándose los mejores rendimientos entre 37 y 42 qq/ha. Los rindes en la provincia se estiman entre los 30 y 32 qq/ha.En Santiago del Estero se espera un rendimiento promedio para la provincia de entre 31 y 33 qq/ha. (Infocampo).