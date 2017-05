El retiro de Mónaco

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El tandilense Juan Mónaco anunció ayer su retiro del tenis profesional, contrariado por las lesiones y tras 14 años de una carrera en la que ganó nueve títulos ATP y llegó al top ten en 2012."Con certeza que estoy tomando la decisión correcta y la nostalgia que eso me genera, les cuento que una etapa maravillosa de mi vida ha llegado a su fin. Me retiro del tenis profesional", expresó "Pico", de 33 años, en un mensaje que publicó en la red social Twitter.A lo largo de su carrera, Mónaco sumó 344 triunfos en el circuito, y entre los argentinos, solo Guillermo Vilas, David Nalbandian, José Luis Clerc y Juan Martín Del Potro ganaron más que él. También, Mónaco fue parte muy importante del equipo argentino de Copa Davis, con participación incluso durante 2016, donde los dirigidos por Daniel Orsanic lograron la Ensaladera de Plata por primera vez en la historia.En ese sentido, "Pico" disputó el segundo punto de la serie que Argentina le ganó a Italia como visitante en Pésaro, con derrota frente a Fabio Fognini. Por la reglamentación de la Copa Davis, Mónaco recibió una réplica del trofeo por haber participado del equipo, pese a que no estuvo en la convocatoria para la final ante Croacia, en Zagreb.En total, desde su debut con la albiceleste, fueron 17 series disputadas, con once triunfos en singles (todos en polvo de ladrillo) y trece derrotas (una de ellas en dobles). "Son muchos los sentimientos juntos que tengo, que me resulta muy difícil plasmarlos en una sola nota...", explicó Mónaco, que actualmente estaba en el puesto 196 del ránking ATP. "Orgullo por haber afrontado muchísimos desafíos; Agradecimiento por lo que el tenis me dio: educación, disciplina, amistades y momentos inolvidables; Tristeza porque voy a extrañar estar en las canchas de tenis; alegría de haber tenido la fortuna de dedicarme a lo que más me gustaba desde chico", enumeró.BUEN ESTRENO DE DELPO EN ROMATras bajarse de Estoril y saltearse Madrid por el fallecimiento de su abuelo materno, Juan Martín del Potro volvió al circuito. Y lo hizo con una sonrisa, recuperándose de un flojo inicio ante Grigor Dimitrov para meterse en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma.Dimitrov, dueño de dos títulos en esta temporada, empezó firme pero el triunfo, una vez más, fue para el tandilense, ahora por 3-6, 6-2 y 6-3. En su segundo partido de 2017 sobre polvo de ladrillo, Del Potro invirtió dos horas y ocho minutos para ganarle por quinta ocasión en cinco duelos al europeo.Así, el tandilense dio el primer paso en Italia y ahora aguarda por el Kyle Edmund, verdugo del portugués Joao Sousa. Más temprano, Carlos Berlocq, que atravesó la qualy, superó su primer compromiso, al vencer al holandés Robin Haase por 6-3 y 7-5. En la siguiente instancia, el argentino enfrentará al checo Tomas Berdych.FEDERER NO VA A ROLAND GARROSEl suizo Roger Federer anunció este lunes en su página de internet que no jugará Roland Garros (28 mayo -11 junio) esta temporada para concentrarse en los torneos sobre hierba y pista dura. Será la segunda vez consecutiva que Federer, lesionado el año pasado, no disputa Roland Garros, donde ganó en 2009.