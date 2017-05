Este fin de semana comenzó a disputarse la Liga Provincial de la categoría U17, donde la Asociación Rafaelina se encuentra representada por cuatro instituciones: Sportivo Ben Hur, Argentino Quilmes, 9 de Julio y Libertad de Sunchales.En esta ocasión el turno fue para la BH y el Cervecero, que debutaron con récord de una victoria y dos derrotas. Los resultados fueron los siguientes:San Lorenzo de Tostado 75 vs. Argentino Quilmes 53; Argentino Quilmes 57 vs. Atalaya de Rosario 49 y Argentino Quilmes 50 vs. Unión Santa Tomé 79.Ben Hur 70 vs. Talleres de Villa Gobernador Galvez 80; Ben Hur 70 vs. Círculo Recreativo de Vera 51 y Ben Hur 62 vs. Gimnasia de Santa Fe 77.