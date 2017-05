Voley: victoria de 9 de Julio

Este domingo en el Club Atlético Almagro de Rafaela, el local recibió al Club 9 de Julio para cumplir con la tercera fecha del torneo apertura de primera división femenina de la Asociación Rafaelina de Voley.La visita se quedó con la victoria en sets corridos con parciales de: 19/25, 13/25 y 20/25. Los árbitros del partido fueron Sofía Quintana y Alejandro Rodríguez. 9 de Julio ha ganado los tres encuentros que disputó hasta el momento en el certamen.AL MUNDIALPor la final de la Copa Panamericana Sub 20 de voley femenino en Costa Rica, Argentina perdió ante Estados Unidos por 3 - 0, con parciales de 27-25, 25-22 y 25-22, y de esta manera terminó en el segundo torneo de la competencia continental. En una gran campaña, logró la clasificación al Mundial Juvenil 2017 en México. Valentina González fue mejor líbero, defensora y receptora del torneo.SUB 23 Y MAYOREste lunes, en el CeNARD, comenzó una nueva semana de trabajo para la Sub 23 y la Selección Juvenil de cara a los Mundiales de la categoría. La Sub 23 trabaja bajo las órdenes de Camilo Soto con vistas al Mundial de la categoría que se jugará en el mes de agosto, en Egipto.En tanto, también retoma el trabajo esta semana la Selección Juvenil que se prepara para el Mundial en República Checa, en junio.