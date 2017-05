Katy Perry: nuevo álbum y una gira

NUEVA YORK, 16 (AFP-NA). - La superestrella pop Katy Perry anunció el lunes el lanzamiento de un nuevo álbum y la realización de una gira por América del Norte, prometiendo una faceta más madura y reflexiva luego de haber pasado algún tiempo fuera de los escenarios.La cantante de 32 años dijo que "Witness", su primer álbum desde el gran hit que significó "Prism", se lanzará el 9 de junio.También anunció una extensa gira que por ahora abarcará solo América del Norte y que comenzará el 7 de septiembre en Columbus, Ohio, Estados Unidos, y concluirá el 5 de febrero en Vancouver, Canadá.Perry se presentará además el próximo mes en el festival de Glastonbury, en Inglaterra.La cantante ofreció detalles sobre este álbum a través de su cuenta de Twitter, donde tiene más seguidores que ningún otro usuario: 98 millones.Perry ya ha lanzado dos pistas de su álbum "Witness". La primera, "Chained to the Rhythm", tiene reminiscencias de la época disco y toques de un reggae no convencional y cuenta con la aparición del nieto de Bob Marley, Skip Marley.La otra pista, "Bon Appetit", también tiene un toque "dance" pero luego tiene un giro inesperado. Cuenta con la colaboración del trío hip hop Migos, de Atlanta."Bon Appetit" sorprende también por su letra, en la que Perry y Migos hablan sobre alcanzar el orgasmo. Perry, muy querida por el público joven femenino, alcanzó la fama con canciones sobre primeras experiencias sexuales como "Teenage Dream" y "I Kissed a Girl".En una entrevista publicada la semana pasada, Perry -quien nació como Katheryn Hudson en el seno de una familia conservadora y cristiana en California- dijo que el álbum reflejaba su vida en sus 30 luego de cerrar definitivamente los 20."Lo acepté. Me rendí. Me curé de ciertas heridas que todavía estaban abiertas en mi familia, en mis relaciones afectivas", le dijo a Entertainment Weekly."Yo creé a Katy Perry y ella era muy divertida. Y todavía soy Katy Perry, y la amo, pero en el fondo soy Katheryn Hudson, y creo que me estoy dando cuenta de ello a medida que asumo quién soy verdaderamente" afirmó.Perry también le dijo a la revista que una canción en su nuevo álbum exploraría sus sentimientos tras el fracaso de la campaña de Hillary Clinton, tras haber sido una de las celebridades más prominentes que apoyó a la candidata demócrata.Su aparición en uno de los actos de campaña de Clinton fue una de sus pocas apariciones públicas de 2016, pues dijo que necesitaba tomar un tiempo de descanso tras los 151 días que le tomó la gira por el álbum "Prism".