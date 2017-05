A Vidal no se le cruza ser presidenta

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró ayer que no se le "cruza" por la cabeza "ser Presidente", al tiempo que cuestionó a su antecesor, Daniel Scioli, al considerar que "se condicionaba en sus decisiones y sus vínculos porque quería" llegar al Poder Ejecutivo."No se me cruza ser Presidente", afirmó la mandataria provincial y resaltó que Scioli "no peleaba los fondos de la Provincia, no peleaba las obras hidráulicas o hacía cosas a corto plazo" debido a sus aspiraciones presidenciales. En declaraciones al canal América, Vidal, que cumplió un año y cinco meses de gestión, sostuvo además que "convive" con amenazas contra su seguridad, que "no siempre se hacen públicas".Al respecto, la gobernadora de Cambiemos señaló que "hay una persona detenida", un hombre que la amenazó "el año pasado y lo encontraron con una granada en su casa".