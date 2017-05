Arribas denunció al arrepentido del Lava Jato por falso testimonio

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, denunció ayer por "falso testimonio" y "cohecho" al arrepentido del escándalo del Lava Jato brasileño Leonardo Meirelles, luego de que el operador declarara que hubo transferencias de parte de Odebrecht al funcionario nacional en concepto de coimas.Según supo NA, la presentación fue efectuada ante la Cámara Federal y tras el sorteo quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadio.En tanto, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Angela Ledesma y Juan Carlos Gemignani, será la que decida si se reabre la causa contra Arribas, a raíz de haber sido apelado su sobreseimiento por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce Sergio Rodríguez. La acusación de Arribas contra Meirelles tuvo lugar luego de que el pasado jueves el brasilero, quien se acogió a la delación premiada en Brasil, declarara ante la Justicia argentina que el jefe de la AFI cobró 850 mil dólares en transferencias bancarias producto de coimas pagadas por Odebrecht.Según el "arrepentido", se pagaron diez transferencias y toda la documentación la tiene la Justicia brasilera. "Señor juez, he dicho reiteradamente que Meirelles miente y que con su intervención no elegida por mi sólo he recibido una sola transferencia bancaria", recalcó Arribas, ya que él reconoce haber recibido un único pago de 70.500 dólares por la venta de bienes muebles.De acuerdo a lo que consideró Arribas, existe una "mendacidad con la que se ha pronunciado un condenado por la justicia penal de Brasil". Si bien denunció solo a Meirelles, el jefe de la inteligencia aseguró que detrás de la declaración, la primera ante la Justicia argentina, estuvieron intereses de funcionarios públicos aunque no precisó quiénes.