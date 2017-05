BH goleó y es único líder

Con un partido disputado en nuestra ciudad, anoche se completó la séptima fecha del Torneo Apertura de Primera A liguista. En barrio Parque Ilolay, en un duelo de extremos, el puntero e invicto Ben Hur fue claramente superior a La Hidráulica de Frontera, el colista del torneo, al vencerlo por 3 a 0 para volver a quedar como único vanguardista. Abrió la cuenta para la BH a los 19’ del PT Matías González, uno de los goleadores del torneo, mientras que Emir Izaguirre, de penal, a los 40’ del PT, aumentó la ventaja para el Lobo. Ya en el complemento, a los 21’ el sancristobalense Matías Caballero puso el definitivo 3 a 0. Con este resultado, La Hidráulica continúa en el último lugar, sigue sin ganar y empieza a complicarse con la permanencia. En Reserva fue victoria de la visita por 3 a 0.La octava fecha se jugará de la siguiente manera: Florida vs. Ben Hur; Unión vs. Atlético; Brown vs. Sportivo; Ferro vs. Peñarol; 9 de Julio vs. Ramona; Quilmes vs. Libertad y Humberto vs. La Hidráulica.Ben Hur 19 puntos; Unión 16; 9 de Julio 15; Sportivo 13; Peñarol 12; Libertad 11; Florida 10; Quilmes y Atlético 9; Brown 6; Ferro 5; Humberto 3; Ramona 2; La Hidráulica 1.