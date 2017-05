No va preso pero debe donar su camioneta

Alejandro Radetic pasó de las redes sociales a una condena.El confeso participante de la picada en la 9 de Julio recibirá un castigo de un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación para manejar, y también le decomisarán la camioneta Porsche Cayenne con la que corrió a más de 240 km/h por la avenida. Así, se convertirá en el primer condenado desde que las picadas se incluyeron como delito en el Código Penal. Mientras tanto, la Justicia busca al otro imputado, Alejandro Biscardi.Según consignó en la víspera Clarín, la pena a Radetic llega luego de un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa.El acusado se presentó ante el fiscal Gonzalo Viña, reconoció su responsabilidad y aceptó ser declarado como culpable de conducción riesgosa en concurso real con daño agravado. Por esos delitos podían caberle hasta siete años de prisión, pero dado que Radetic no tiene antecedentes y confesó su culpabilidad, se alcanzó el acuerdo.Ahora deberá ser avalado en un juicio abreviado. Además de la prisión en suspenso y la inhabilitación, Radetic deberá aprobar un curso de reeducación vial y realizar tareas comunitarias durante 50 horas con víctimas de accidentes. También se subastará su camioneta y el dinero será donado al comedor Los Piletones.Su abogado, Rodolfo Baqué, explicó que su cliente "todavía no termina de entender la magnitud de lo que pasó, pero en cuanto esté más ordenado tiene intenciones de reunirse con las Madres del Dolor. Porque todo este accionar ha sido de la propia voluntad y conciencia de Radetic. Este tiene que ser un mensaje para todos los que creen que correr picadas no trae consecuencias". El defensor también confirmó que Radetic no podrá manejar en las calles pero sí mantendrá su registro profesional de piloto, con lo que podrá seguir compitiendo en la categoría Top Race Drift, en la que se hacen diversas pruebas de destreza al volante.El proceso judicial se completó en tiempo récord. La picada sucedió el 23 de abril a la madrugada, pero seis días después se viralizó un video subido a las redes sociales donde se ve a la Porsche Cayenne de Radetic y a una camioneta Dodge RAM, que sería de Alejandro Biscardi, corriendo por pleno centro porteño, cruzando semáforos en rojo a altísima velocidad e invadiendo los carriles del Metrobus.