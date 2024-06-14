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Licitaciones Viernes 14 de Junio de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 100/2024

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Modalidad:SIN MODALIDAD

Estado:PARA APERTURA

Alcance:NACIONAL

Objeto de la gestión:ADQ. FONDAPARINUX ARIXTRA SYRINGE 7,5MG/0,6ML POR 1 CAJA POR 10 AMPOLLAS Y FONDAPARINUX ARIXTRA SYRINGE 7,5MG/0,5ML POR 1 CAJA POR 2 AMPOLLAS

Descripción:ADQ. FONDAPARINUX ARIXTRA SYRINGE 7,5MG/0,6ML POR 1 CAJA POR 10 AMPOLLAS Y FONDAPARINUX ARIXTRA SYRINGE 7,5MG/0,5ML POR 1 CAJA POR 2 AMPOLLAS

Rubros - Subrubros:PROD.MEDICINALES-PROD.QUIM.-INSUMOS P/ENV.MEDICINALES / PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO

Organismo comitente:INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL

Organismo licitante:INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL

Lugar de presentación de ofertas:IAPOS - COORD. CONTRATACIONES Y SUMINISTROS - SAN MARTIN 3145 - SANTA FE

Fecha y hora límite de presentación de ofertas:14-06-2024 09:00 Hs.

Lugar de apertura de ofertas:IAPOS - COORD. CONTRATACIONES Y SUMINISTROS - SAN MARTIN 3145 - SANTA FE

Fecha y hora de apertura de ofertas:14-06-2024 09:00 Hs. -

Lugar y fecha de entrega:SEGUN ORDEN DE PROVISION -

Valor del pliego:

Expedientes:EXPEDIENTE NÚMERO: 15301-0365931-9

Monto Original:$ 516.337,84

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