CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 100/2024

Modalidad:SIN MODALIDAD
Estado:PARA APERTURA
Alcance:NACIONAL
Objeto de la gestión:ADQ. FONDAPARINUX ARIXTRA SYRINGE 7,5MG/0,6ML POR 1 CAJA POR 10 AMPOLLAS Y FONDAPARINUX ARIXTRA SYRINGE 7,5MG/0,5ML POR 1 CAJA POR 2 AMPOLLAS
Descripción:ADQ. FONDAPARINUX ARIXTRA SYRINGE 7,5MG/0,6ML POR 1 CAJA POR 10 AMPOLLAS Y FONDAPARINUX ARIXTRA SYRINGE 7,5MG/0,5ML POR 1 CAJA POR 2 AMPOLLAS
Rubros - Subrubros:PROD.MEDICINALES-PROD.QUIM.-INSUMOS P/ENV.MEDICINALES / PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO
Organismo comitente:INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL
Organismo licitante:INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL
Lugar de presentación de ofertas:IAPOS - COORD. CONTRATACIONES Y SUMINISTROS - SAN MARTIN 3145 - SANTA FE
Fecha y hora límite de presentación de ofertas:14-06-2024 09:00 Hs.
Lugar de apertura de ofertas:IAPOS - COORD. CONTRATACIONES Y SUMINISTROS - SAN MARTIN 3145 - SANTA FE
Fecha y hora de apertura de ofertas:14-06-2024 09:00 Hs. -
Lugar y fecha de entrega:SEGUN ORDEN DE PROVISION -
Valor del pliego:
Expedientes:EXPEDIENTE NÚMERO: 15301-0365931-9
Monto Original:$ 516.337,84