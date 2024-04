Premios Gardel: uno por uno los nominados en las categorías

Los Premios Gardel 2024, uno de los eventos más destacados en la industria de la música argentina, ha anunciado a los nominados en sus 50 categorías. Desde Álbum del Año hasta Mejor videoclip largo, la lista está repleta de talentosos artistas y emocionantes colaboraciones. Aquí te presentamos a todos los nominados, desde el primero hasta el último:

LAS NOMINACIONES

Álbum Urbano

Mafia Lirical - Ecko; Portales (Deluxe edition)- Tiago PZK; Antes de Ameri - Duki; Alma- Nicky Nicole; Serotonina - Khea; Tu dúo favorito - YSY A & Bhavi; En dormir sin Madrid- Bizarrap & Milo J;

Colaboración Urbana

Remember me - Duki, Khea & Bizarrap; Un finde | Crossover #2 - FMK & Ke Personajes; Fuck el police remix - Trueno & Cypress Hill; Milo J: Bzrp music sessions, vol. 57 - Bizarrap & Milo J; Los del Espacio - Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra & Big One; Dispara *** - Nicki Nicole & Milo J

Canción urbana

Mercho remix - Lil Cake, Ozuna & Ryan Castro feat. Migrantes & Nico Valdi; En la intimidad | Crossover #1 - Big One, Emilia & Callejero Fino; Rara vez - Taiu & Milo J; Los del Espacio - Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra & Big One; Remember me - Duki, Khea & Bizarrap; 8 Am - Nicki Nicole & Young Miko;

Ad honorem, vol. 1 - Dillom; Tranky funky - Trueno; Fruto - Bizarrap & Milo J; Un finde | Crossover #2 - FMK & Ke Personajes

Álbum grupo pop

Kamaleon - De La Rivera; Renacimiento - Turf; Hotel Miranda! - Miranda!

Álbum artista pop

Altar - Luz Gaggi; Hasta el alma - Luciano Pereyra; Lali - Lali

Álbum artista pop tradicional

Lo que soy - Yamir Rojas; Aute por Demare - María José Demare; Toda una vida - Toda una vida

Álbum pop alternativo

Sueño cítrico - Silvestre y La Naranja; Rawr - Taichu; Pulsión - Mar Marzo; Aqua di Emma - Emmanuel Horvilleur;

Nafta II - Nafta; Pura - BB Asul; Hola precioso - El Kuelgue;

Álbum artista pop urbano

Acoustic session - María Becerra; Cupido - Tini; .mp3 - Emilia; Romance mixtape 2 - Lara91k

Canción pop

Mejor que ayer - Diego Torres; Obsesión - Lali; Pelo suelto - Conociendo Rusia & Elsa y El Mar; Siesta de verano - Luciano Pereyra & Luis Fonsi; A tu lado - Alejandro Lerner; Perfecta (Versión 2023) - Miranda!, María Becerra & FMK

Canción pop urbano

La_Original.mp3 - Emilia & Tini; Corazón vacío - María Becerra; Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53 - Bizarrap & Shakira

Grabación del año

La rueda mágica - Intérpretes: Fito Paez feat. Andrés Calamaro & Conociendo Rusia; Obsesión - Intérprete: Lali;

Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53 - Intérpretes: Bizarrap & Shakira; Tranky funky - Intérprete: Trueno; Los del Espacio - Intérpretes: Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra & Big One; Corazón vacío - Intérprete: María Becerra; Dispara *** - Intérpretes: Nicki Nicole & Milo J; La morocha - Intérpretes: Luck Ra & Bm; M.A.I - Intérprete: Milo J; La_Original.mp3 - Intérpretes: Emilia & Tini

Ingeniería de grabación

Alma - Intérprete: Nicki Nicole / Ingenieros: Santiago Ruiz, Pablo Díaz-Reixa, Salvador Majail, Diego Lopez Crespo y Daniel Heredia; Eadda9223 - Intérprete: Fito Paez / Ingenieros: Gustavo Borner, Phil Levine, Diego Olivero, Augusto Flores y Justin Moshkevich; Antes de Ameri - Intérprete: Duki / Ingenieros: Federico Rojas Yesan, Francisco Zecca, Tomás Santos Asan y Javier Fracchia; Escalectric - Intérprete: Escalandrum / Ingeniero: Facundo Rodríguez; 111 - Intérprete: Milo J - Ingenieros: Facundo Yalve y Santiago Ruiz