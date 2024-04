Se juega la tercera fecha del Regional Juvenil AFA

Tercer capítulo para el Torneo Regional Juvenil AFA que aglutina equipos de Córdoba y Santa Fe. Este martes, por la Zona D, se presentarán los tres clubes de la Liga Rafaelina que participan en este certamen.

En condición de local se presentará Ben Hur. La BH recibirá a Racing de Córdoba, que a nivel profesional disputa la Primera Nacional.

Los horarios de los partidos serán: 13hs Sub 13; 14:30hs Sub 15 y 16hs Sub 17.

9 DE JULIO A LAS PAREJAS

Por su parte, 9 de Julio se presentará este martes en Las Parejas para enfrentar al local Sportivo. Los encuentros se disputarán de la siguiente manera: Sub 13 a las 13; Sub 15 a las 14:30 y Sub 17 a las 16:30 hs.

FERRO EN MORTEROS

Por su parte, Ferrocarril del Estado tendrá su primera salida luego de dos presentaciones de local. Jugará en Morteros ante 9 de Julio de esa localidad con la siguiente programación: Sub 13 a las 13:30; Sub 15 a las 15 y Sub 17 a las 16:45 hs.