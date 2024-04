Scott McLaughlin venció en IndyCar y concluyó vigésimo Agustín Canapino

Scott McLaughlin, del Team Penske, mantuvo a raya a su compañero Will Power en un reinicio sobre el final para conseguir la victoria en el Barber Motorsports Park de Birmingham, en el estado de Alabama.

Agustín Canapino fue 20° con el Dallara - Chevrolet del Juncos Hollinger Racing, luego de haber protagonizado un incidente que derivó en una sanción por parte de las autoridades de la prueba.

Carrera (58 vueltas): 1° Scott McLaughlin; 2° Will Power a 1s319; 3° Linus Lundqvist a 2s442; 4° Felix Rosenqvist a 4s510; 5° Alex Palou a 5s369; 6° Christian Lundgaard a 6s050; 7° Santino Ferrucci a 6s605; 8° Colton Herta a 7s512; 9° Marcus Armstrong a 8s037; 10° Kyle Kirkwood a 8s557... 20° Agustín Canapino a 14s680.

LA PALABRA DE AGUSTÍN

El arrecifeño resumió que "fue una carrera que el auto estaba rápido con gomas rojas, el equipo hizo un gran trabajo en boxes y con la estrategia. Lamentablemente cometí un error saliendo de los pits, Fue totalmente mío, así que le pedí disculpa al equipo. Después recibí una penalización de la cual no estoy para nada de acuerdo, creo que estoy mal sancionado, porque me han chocado así el año pasado y no han recibido sanciones".

Y concluyó: "Un gran ex piloto señaló que no entienden por qué me sancionan, acá en IndyCar cuando vos cerrás la linea al auto que viene por adentro no se sanciona, así que no sé qué pasó. Me tocó ser penalizado y queda aceptarlo, una pena porque el auto estaba para pelear el top ten, veníamos muy rápido. Al menos terminamos, sumamos algunos puntos y seguimos aprendiendo".