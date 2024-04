Pullaro definirá la bisectriz de su gobierno

(Por Darío H. Schueri, desde Santa Fe) Maximiliano Pullaro inaugurará este 1º de Mayo la primera sesión ordinaria de su gestión, con un discurso que ratificará el programa de gobierno propuesto el 10 de diciembre, profundizando – con la experiencia de estos meses en el Sillón del Brigadier – la línea bisectriz de lo que será su gestión.

Con un parlamento a su favor (que no se daba desde la época del peronismo “pre-frentista”) el hughense “nieto de abuelos analfabetos y padres chacareros” apretó el acelerador desde el primer día en las transformaciones que según su visión de gobierno necesitaba la Provincia, y como bien dijo la reelecta titular de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Clara García, se aprobaron 30 leyes en cuatro meses, entre ellas modificaciones a dos Códigos de Procedimientos: el Penal y el Civil y Comercial, nada menos. García enumeró la Ley de Educación, entre otras, como materias pendientes.

¿Y LA REFORMA DE LA CONSTITUCION?

Precisamente fue noticia el reingreso por parte del diputado evangélico de UNO Walter Ghione del proyecto de reforma constitucional, a punto de perder estado parlamentario (como otro que había presentado el ex diputado del PDP Gabriel Real), aunque en febrero último el titular de la bancada socialista Joaquín Blanco ya había ingresado una iniciativa reformista, que al decir del subjefe de la bancada Rubén Galassi: “creo que podremos avanzar, porque nunca tuvimos esta fortaleza política y el socialismo siempre fue reformista y en eso somos coherentes”.

Entre los asociados radicales el diputado José Corral prefirió no opinar, mientras que su correligionario compañero de bancada Dionisio Scarpín afirmó que “Pullaro sabe mi opinión sobre la necesidad de reformar la Constitución, no nos merecemos tener una Constitución tan antigua”, dejando en claro que los tiempos los manejará el Gobernador.

El Senador Felipe Michlig, titular del Comité Provincia de la UCR reflexiona que “un tema tan importante (como la reforma de la Constitución) en el que seguramente habrá que avanzar, amerita consensuar (dentro del Frente Unidos) para no terminar en intentos fallidos como sucedió otras veces”.

Entre los numerosos sub bloques del peronismo en Diputados, nadie quiso adelantar opinión (Perotti nunca impulsó ese tema durante su gestión) mientras que el presidente de la bancada PJ senatorial Rubén Pirola opinó que “somos reformistas por naturaleza, aunque creo que con el escenario político-social actual, tanto el radicalismo el socialismo y el peronismo, debemos ser muy prudentes en instalar un tema que no es centro de las prioridades de la sociedad”.

Por su parte, la presidente de Somos Vida Amalia Granata, la tercera bancada de importancia en la Cámara Baja, no cree que sea el momento para tratar esta cuestión: “hay otras prioridades que buscar la reelección del Gobernador”, definió con el sello que la caracteriza.

Granata dio en la tecla: la reelección del Gobernador (un acto de justicia democrática creemos nosotros, porque es el único Poder que no tiene reelección) siempre echó por tierra los intentos reformistas. Nadie quería darle la reelección al mandatario en el poder (Jorge Obeid y Antonio Bonfatti se habían autoexcluido de esa prerrogativa, mientras que Miguel Lifschitz nunca lo dejó en claro). De ultima eso se arreglaría con una cláusula transitoria que deje en claro que la reelección sería para quien suceda al gobernador en ejercicio.

El 10 de diciembre pasado Pullaro había rozado discursivamente la cuestión, pero sin ubicarla como prioridad de su gobierno.

CRISTINA DEJO EN “OFF SIDE”

A LOS SINDICATOS DOCENTES

En su primera aparición pública en la gestión Milei, el pasado sábado Cristina Fernández de Kirchner durante un acto en Quilmes avaló - sin nombrarlo explícitamente – a Maximiliano Pullaro (“El Gobernador de Santa Fe al asumir”, dijo) y su problema con el ausentismo docente: “esos temas tenemos que discutirlos en serio, porque los recursos son escasos y tenemos que hacerlos valer y discutirlo, porque si no lo discutimos nosotros vienen otros y lo discuten desde afuera y de un lugar de porquería”, remató la líder del peronismo.

¡Justo a 48 horas antes de que los gremios docentes santafesinos se sienten nuevamente en paritarias!; y al rechazo gremial al Plan Asistencia Perfecta para disminuir el ausentismo docente en la Provincia.

PULLARO LE DIO SU TOTAL

RESPALDO A LA REFORMA PREVISIONAL

Abrió un foro en Rosario para debatir de qué manera achicar el déficit de la Caja de Jubilaciones (que de acuerdo con el cálculo del senador de Unite Raúl Gramajo, este año sería de 400 mil millones de pesos), a la vez que insistió en el reclamo a Nación por una deuda que hoy supera $600 mil millones.

En otro acto, el Gobernador graficó que “un kiosquero no tiene por qué pagar el déficit de la caja de jubilaciones de los empleados públicos” (que hoy es de unos 24 mil millones de pesos por mes).

En tal sentido, la Cámara de Senadores aprobó la creación de una Comisión Bicameral que deberá encargarse del "estudio, elaboración y redacción de un proyecto de reforma del régimen previsional vigente en la provincia” en un plazo de 120 días, y que estará integrada por los presidentes de la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Senadores y de la de Diputados; seis senadores; seis diputados; cuatro representantes gremiales de los trabajadores del Estado; y cuatro representantes del Poder Ejecutivo provincial.

El senador socialista “Paco” Garibaldi fue el único que no avaló con su voto esta iniciativa.

MILEI, EL CAPITALISMO Y LA

DEMOCRACIA, UN DEBATE MUNDIAL

Para entender un poco este tema conversamos con el Dr. Miguel Peralta, representante de la Escuela de Negocios de la Fundación Libertad, quien lo viene estudiando desde hace tiempo y entiende que se está ante una situación muy compleja, “porque jugadores de peso internacional (los que se plantean si la democracia es compatible con el capitalismo), a través de las redes sociales, crearon en la gente la demanda del "cambio" y todas las ideas congruentes con ello”.

Peralta presume que esos mismos medios – junto a algunos “tradicionales”- son los que sostienen a Javier Milei acendrando la idea en la sociedad de que "la oposición, con sus más y sus menos y amén de sus grandes deudas (desde los “K” hasta el radicalismo) son (para la sociedad), la expresión de la "casta política", blanco ideal para polarizar y dentro de ella los radicales, según la opinión de Milei, son tributarios electorales de las ideas del cambio, pero que por su egoísmo político o peor aún, por pretender coimas a cambio de votos, no lo acompañan"

El abogado, hombre de consulta en temas políticos y dirigente empresario, cree que “la cancha está muy inclinada a favor de La Libertad Avanza, quien no parece tener adversarios de peso por el momento”, debido a que “el dispositivo mencionado logró instalar la idea de que el líder libertario es el cambio, y el resto de la política es quien tiene la culpa de nuestra decadencia y de nuestro desastroso presente”.