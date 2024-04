Piden mantener reintegros económicos por el uso de energías renovables

El Concejo Municipal sancionó en el año 2016 la ordenanza a través de la cual se facultó al Instituto para el Desarrollo Sustentable a implementar un sistema de incentivos económicos para los vecinos de la ciudad que instalan en sus hogares sistemas de generación de energía renovable.

El mismo se materializa a través de un reintegro económico de hasta el 30% del monto invertido en la adquisición del equipo. Se prevén diferentes sistemas de captación como como ser colectores solares, paneles fotovoltaicos o la estufa SARA.

A lo largo de estos años, y dada la gran adhesión que se logró, el cupo previsto para los reintegros fue renovado en dos ocasiones, en los años 2019 y 2021.

Ahora la concejal María Paz Caruso presentó un proyecto para renovar la ordenanza de promoción de energías renovables que ya benefició a más de 340 familias desde su implementación hace ocho años. La iniciativa propone reactivar el reintegro a partir de mayo, que alcanzaría los $150.000 aproximadamente.

“El interés de los vecinos continúa, no sólo por parte de aquellos que van a instalarlo en su hogar, sino también de los emprendedores que comercializan los equipos o aquellos que los instalan. Es una gran normativa que prevé no sólo el incentivo económico, sino también capacitaciones, generación de empleo, investigación junto con universidades de nuestra ciudad. Actualmente incluso, muchos de los profesionales que fueron capacitados por el Instituto para llevar adelante la instalación ofrecen dentro de sus servicios la gestión del reintegro. El cupo está próximo a terminarse y es una política de gobierno que queremos continúe”, comentó Caruso.

“Vale destacar que fue un programa innovador en sus inicios, cuando aún no era masiva la incorporación de estas tecnologías. Lo hemos expuesto en congresos ambientales y muchos municipios nos consultaban sobre la reglamentación para poder aplicarlo. De ese modo, también conseguimos fondos provinciales para potenciar su alcance”, agregó.

Ley Provincial

Este programa se complementa con la reciente ley aprobada por la legislatura provincial, mediante la cual Santa Fe adhiere a la Ley Nacional Nº 27.424 - Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica sumando más incentivos para favorecer la apropiación de estas tecnologías amigables con el ambiente.