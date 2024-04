Unión de Sunchales no puede sumar de visitante

Unión de Sunchales perdió este domingo en Formosa ante Sol de América por 3 a 1 y sigue en la parte baja de la tabla de posiciones de la Zona 4 del Federal A.

El equipo sunchalense llegó al descuento en el tramo final del partido, a los 44' del complemento, por intermedio de Gonzalo Romero. Para el local convirtieron José Romero, a los 27' de la primera mitad, y en el segundo tiempo Bruno Di Martino con un doblete, a los 11' y 14'.

Recordemos que el Bicho Verde tiene tres puntos en seis fechas (ya quedó libre) producto de la victoria de local ante Boca Unidos.

Los otros resultados fueron: Crucero del Norte 1 (Matías Dominguez) - Boca Unidos 1 (Joaquín Livera); Sarmiento de Resistencia 1 (Franco Dominguez) - Sarmiento de La Banda 1 (Rodrigo Bernal) y Juventud Antoniana 1 (Dardo Torres) - Central Norte de Salta 1 (Diego Magno).

PROXIMA FECHA (7ª)

Unión vs. Crucero del Norte

Boca Unidos vs. Juventud Antoniana

Central Norte vs. Sarmiento (R)

Sarmiento de La Banda vs San Martín de Formosa

Libre: Sol de América.