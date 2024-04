9 de Julio no tuvo respuestas en Pronunciamiento

Momento preocupante para 9 de Julio. Este domingo sufrió su tercera derrota consecutiva en Entre Ríos ante el DEPRO por 3 a 1, van tres caídas consecutivas y ve bastante lejos, al menos por ahora, prenderse en la lucha por la clasificación a la ronda campeonato.

Como había sucedido hace tres semanas ante Defensores de Villa Ramallo, el elenco dirigido por Maximiliano Barbero no tuvo reacción luego de quedar en desventaja. Ni desde las virtudes futbolísticas, ni desde el amor propio para revertir el resultado.

El partido tuvo en el primer tiempo a los dos equipos tratando de buscar el arco rival, pero la diferencia estuvo en la parte defensiva de uno y otro. Mientras que los entrerrianos trataron de no perder las referencias de las marcas de los atacantes del equipo rafaelino, en el León hubo serias desatenciones que le terminaron costando muy caro.

Finalmente Maximiliano Barbero decidió efectuar un par de modificaciones en el once titular, con el debut de Axel Gravembarter por Tomás Androetto, que venía de la jugada desgraciada del gol en contra contra Las Parejas, aunque su reemplazante tampoco tuvo una buena tarde, y en el ataque dándole la oportunidad a Agustín Bianciotti en lugar de Agustín Alfano.

Por momentos mostraron buenos encuentros los delanteros rafaelinos y sobre el cuarto de hora casi le permite ponerse en ventaja, porque Bianciotti descargó para Nuñez y su derechazo fue devuelto por el palo.

El local zafó del buen momento juliense y a los 20' llegó a la apertura. Recibió solo Hilari, giró y remató al palo izquierdo de Gómez que nada pudo hacer. Una desatención defensiva muy evidente en el elenco rojiblanco.

La movilidad y búsqueda incesante de Bianciotti, y el adelamiento del equipo ante la necesidad de ir por el empate, le permitió generar algunos tiros libres en las inmediaciones de Depotte, pero esas pelotas paradas fueron desaprovechadas, con el dato de la importancia que en el fútbol actual tiene esa vía de ataque.

Cuando el León seguía adelantado, recibió otro duro golpe. A los 33' Rossi recibió un pase entre líneas, jugó mal al offside la defensa juliense, y el delantero encaró en soledad a Gómez para definir con categoría.

En el complemento la visita tuvo la iniciativa, pero con muy pocas ideas futbolísticas. A partir de los cambios Barbero intentó encontrar soluciones, pero los ingresos de Sterren, Alfano y Deboli, por citar los jugadores con vocación ofensiva, no pudieron torcer el rumbo.

El DEPRO se dedicó a controlar el resultado, se agrupó bien en su campo y no pasó sobresaltos. Inclusive, pudo llegar al tercero sobre los 39' con un centro de Coyette donde Robles, nuevamente descuidado como en los goles del primer tiempo, pudo convertir de cabeza.

Para la estadística quedó el tanto de Centurión en tiempo de descuento, en un contexto de preocupación del cual 9 de Julio tendrá que salir lo más rápido posible.

DEPRO 3 - 9 DE JULIO 1

Estadio: Delio Cardozo.

Arbitro: Pablo Núñez. Asistentes: Marcelo González y Angel Ayala. Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva.

Horario: 15.30.

DEFENSORES: Alan Depotte; Yair Gurnel, Nicolás Gómez, Federico Rodríguez (64' Lucas Coyette) y Rafael Ríos; Lautaro Ceratto, Nicolás Fassino, Leandro Hilari (64' J. Cubas) y Gonzalo Gómez (82' J. Russo); Jorge Rossi (78' Lautaro Robles) e Ignacio Valsangiácomo (62' D. Sánchez). Sup: F. Dobler, F. Obello, G. Ramirez, J. Ramirez. DT: Lucas Castrillón.

9 DE JULIO: Joaquín Gómez; Axel Gravembarter (76' Marcos Pedrozo), Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Brian Peralta, Tobías Macies (59' Martín Sterren), Agustín López (76' Facundo Maldonado) y Lucas Quiroz (59' Agustín Alfano); Fernando Nuñez y Agustín Bianciotti (78' Franco Deboli). Sup: Franco Fragueda, Emanuel Querini, Tomás Androetto, Guillermo Ensabella. DT: Maximiliano Barbero.

Primer tiempo: a los 19' gol de Hilari (DP), 33' gol de Rossi (DP).

Segundo tiempo: a los 39' gol de Robles (DP) y 49' gol de Centurión (9).

Amonestados: Hilari, Rodriguez (DP), Vera y Macies (9).

OTROS RESULTADOS

La sexta fecha de la Zona 3 tuvo además estos resultados: Gimnasia de Concepción del Uruguay 0 - Defensores de Villa Ramallo 1 (Bruno Rodriguez) y El Linqueño 0 - Sp. Las Parejas 0. Recordemos que el sábado Sp. Belgrano de San Francisco le ganó 2 a 0 de visitante a Independiente de Chivilcoy.

PROXIMA FECHA (7ª)

9 De Julio vs. El Linqueño; Sp. Las Parejas vs. Gimnasia (CdU); Defensores de Villa Ramallo vs. Independiente de Chivilcoy y Sp. Belgrano vs. Douglas Haig. Libre: DEPRO.