Dogos XV, con Colidio titular, perdió el invicto

En el estadio Héroes del Curupaity, Yacaré de Paraguay dio la nota en la jornada 10 del torneo Súper Rugby Américas. Le ganó a Dogos XV por 22 a 19 y le sacó el invicto. El rafaelino Lorenzo Colidio fue titular en la franquicia cordobesa.

En el transcurso del primer tiempo, si bien el juego fue muy desordenado, Dogos XV se vio dominador, pero no logró trasladarlo al marcador y Yacaré capitalizó las oportunidades que tuvo con un Try Penal y un penal acertado por Lamas, determinando el cierre del primer tiempo con un 10 a 7 a favor del local.

En el segundo tiempo, Yacaré salió a arriesgar un poco más y comenzó marcando a partir de un penal de Lamas. Dogos XV respondió rápidamente, con un try conseguido por uno de sus máximos artilleros, Tomás Bartolini.

En el transcurso de este tiempo, el partido se metió nuevamente en un desorden en donde el conjunto paraguayo aprovechó las patadas certeras de su 10. La franquicia cordobesa volvió a usar su mejor arma: su scrum. De esta formación llegó un try y un penal de Hernández.

Llegando al final del partido, el centro visitante Leonardo Gea Salim, realiza un penal por knock on intencional, lo que le valió una amarilla y un penal en contra, que “Paco” Lamas lo transformaría en puntos, sentenciando un 22 a 19 a favor del local.

En el otro partido que se jugó el sábado, Selknam le ganó a Cobras por 43 a 15. Este domingo se completa la fecha, con el partido entre Peñarol vs. Raptors, recordando que queda libre Pampas.

Yacare XV (22): 1.Reyes Ezequiel; 2. Palillo, Ignacio; 3. Aranda, Estefano; 4. Anconetani, Lucio; 5. Gacete, Mariano (C); 6. Pérez Rachel, Juan; 7. Puertas, Felipe; 8. Núñez, Ariel; 9. Strada Juan; 10. Lamas, Joaquín; 11. González, Juan; 12. Urbieta, Sebastián; 13. Vanni, Tomás; 14. López, Arturo; 15. Tomás Mac Call.

Suplentes: 16. Otaño, Lucas; 17. Blasco, Camilo; 18. Quinteros, Enrique; 19. Heisecke, Juan; 20. Parada Heit, Nicolás; 21. Bareiro, Gonzalo; 22. Chilavert, Juan; 23. Mussi, Joaquín

Cambios: Quinteros por Aranda; Parada Heit por Nuñez.

Head Coach: Le Fort, Ricardo.

Dogos XV (19): 1. Wenger, Boris; 2. Bartolini, Tomás; 3. Filippa, Octavio; 4. Rolotti, Federico; 5. Molina, Franco (C); 6. Bildosola, Aitor; 7. Colidio, Lorenzo; 8. Cabral, Valentín; 9. Moyano, Agustín; 10. Hernández, Julián; 11. Romero, Nahuel; 12. Gea Salim, Leonardo; 13. Mallia, Felipe; 14. Olguín, Javier; 15. De Vertiz, Agustín.

Suplentes: 16. Juárez Estrada, Santos; 17. Aguirre, Juan; 18. Delgado, Pedro; 19. Villagrán, Felipe; 20. Cardozo, Facundo; 21. Viola, Nicolás; 22. Baronio, Juan; 23. Segura, Agustín.

Cambios: Delgado por Filippa; Segura por Mallia; Baronio por Romero; Aguirre por Wenger; Villagran por Bildosola; Cardozo por Colidio; Viola por Moyano.

Head Coach: Nicolás Galatro

Tantos

Primer Tiempo: 7´ Try Penal Dogos ; 7´Amarilla Reyes (Y) ; 21´ Try Penal Yacaré; 21´ Amarilla Molina (D) ; 25´Penal Lamas (Y)

Parcial: Yacare XV 10-9 Dogos XV

Segundo Tiempo: 42´ Penal Lamas (Y); 48´ Bartolini (D); 55´ Try Hernández (D) + conv. Hernández (D); 58´ Penal Lamas (Y) ; 70´ Penal Lamas (Y)

Final: Yacare XV 22-19 Dogos XV

Cancha: Héroes de Curupayty.

Árbitro: Tomás Bertazza.

Con información de Córdoba XV.