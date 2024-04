Con gran emoción, se presentó el documental "Proyecto Pilar"

La Asociación Cultural Piemontesa de Rafaela y el Concejo Municipal de Rafaela llevaron adelante la presentación del documental “Proyecto Pilar”. Ayer por la tarde, en la Sala de sesiones del Concejo Municipal, el Doctor en Lingüística Eugenio Goria, profesor e investigador de la Universidad de Torino, Italia, brindó una charla para alrededor de 40 personas, entre ellos integrantes de la Asociación Cultural Piemontesa y público en general. El disertante habló sobre el proyecto dedicado a la lengua y la cultura piemontesa en Argentina.

El documental, que tuvo una duración aproximada de 25 minutos, mostró cómo se mantuvieron las costumbres a lo largo del tiempo, sobre todo la lengua piemontesa en la ciudad y en la región.

Luego de la presentación, el Presidente del Órgano Legislativo local comentó: "La verdad que muy agradecido con Eugenio, porque él es oriundo de Torino, Italia, y vino hoy a presentar su trabajo al Concejo Municipal, en una actividad que coorganizamos con la Asociación Cultural Piemontesa, así que a Eugenio y a su Presidenta, Rosana, les agradecemos que hayan tomado la iniciativa de coorganizar esta actividad con el Concejo Municipal, donde la idea es reivindicar, resaltar y mantener todo lo que tiene que ver con la cultura, el idioma, las tradiciones de quienes fueron nuestros forjadores y vinieron a poblar nuestras tierras, nuestros orígenes".

Asimismo, Eugenio expresó: "Me siento muy agradecido de que alguien acá en Argentina, tan lejos de mi casa, se interese en mi trabajo. El documental habla de la lengua piemontesa acá, y esa era la idea donde empezamos nuestro trabajo en 2019. Pero no habla solo de lengua, habla de cómo terminó acá o de cómo se está desarrollando acá la historia de los descendientes de piemonteses. Así que hablamos de una migración del final del siglo XIX. Se habla de lengua y de una relación que cambia entre la lengua y la sociedad. Una lengua que fue olvidada, fue rechazada, y en un segundo momento se retomó o nació una intención de retomarla, de revalorizarla por el trabajo de asociaciones como la Asociación Familia Piemontesa de Rafaela, que de hecho nos ayudó mucho en el trabajo consiguiendo personas con quienes hablar, que hablaban en piemontés, dándonos la ventaja de documentarlo y también personas que no hablaban en piemontés nos contaron por qué para ellos y ellas el piemontés es importante y qué están haciendo ellos para conectarse o reconectarse con la cultura piemontesa hoy en la contemporaneidad".

Además, agregó: "Me di cuenta que la mayoría de los discursos que se hacían sobre el piamontés, eran discursos sobre el pasado, de lo que había antes, los abuelos, inmigrantes, pero no había tanto sobre la contemporaneidad, sobre lo que es hoy la piamontesidad, sobre todo para una persona que tiene 20 o 30 años. Y esa fue la pregunta que nos dio el deseo de seguir con la investigación".

Por su parte, Rosana Alemandri, Presidenta de la institución de Rafaela, sostuvo: "Realmente estamos muy contentos, felices de que Eugenio haya elegido también a Rafaela, a la Asociación Piemontesa, para presentar este proyecto que viene haciéndolo ya hace dos años o un poco más y que haya venido anteriormente a hacer las filmaciones, y como él dijo, a charlar y demás porque es cultura. Tenemos que hablar del presente y futuro, porque son pilares para que se sostenga después lo que, en este caso, es nuestra asociación. Así que para nosotros es bárbaro y fundamental que nos visite, que traiga todo ese proyecto con esa impronta. Yo lo viví de mi parte muy emocional, a todos nos trae recuerdos, porque todos en la familia, no creo que haya una persona que no haya escuchado en su vida alguna palabra en piamontés".