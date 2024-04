"Fue un mensaje muy fuerte de toda la sociedad", dijo Pullaro sobre la marcha por la educación

Maximiliano Pullaro se refirió a la marcha de este martes que tuvo su réplica en todo el país. También habló del debate de la modificación del sistema jubilatorio. " Creo que un kiosquero de Rafaela, con sus impuestos, no tiene que sostener la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos", destacó el mandatario.

En el marco de la presentación del programa Mil aulas, en el que se firmó un convenio entre provincia y las comunas y municipios, el gobernador Maximiliano Pullaro se expresó sobre la marcha federal por la educación pública en las universidades que se realizó el martes en el país, considerando que la movilización fue "muy fuerte", que constituyó un reclamo no de un sector sino "de toda la sociedad" y que espera que así lo valore el gobierno nacional.

"Yo soy un hijo más de la educación pública de la Argentina. Creo que fue una muestra genuina de lo que representa para la argentinidad la educación pública que tiene que ver con la capacidad de ascender socialmente y que tuvimos miles de personas, que si la educación no hubiese tenido financiamiento hoy, no podríamos ser profesionales" declaró Pullaro. Además, recordó que tuvo que trabajar desde el primer día que se fui a estudiar, lo que habría sido más complicado aún si hubiese tenido que pagar por la educación.

"No fue un mensaje particular de la comunidad educativa, porque ayer -por el martes- marchó gran parte de la sociedad en conjunto, entendiendo que la educación pública, que las universidades, constituyen un valor fundamental en la esencia e identidad nacional. Espero que el gobierno pueda reflexionar y entienda que tiene que tener altos niveles de financiamiento para que la sociedad pueda seguir avanzando" agregó el gobernador.

Por otro lado, sobre la polémica por las auditorías, destacó que "es correcto que se puedan auditar y se vea que no hay corrupción en la administración pública, pero una cosa es auditar y entender que la administración es eficiente, y otra que no se pueda tener financiamiento". "Lo del martes fue un mensaje muy fuerte de la sociedad en su conjunto en defensa de la educación pública" enfatizó. Además, explicó que "la provincia está y recién mostrábamos diferentes programas con fuerte inversión como el boleto educativo gratuito y los aumentos en copas de leche y comedores, pero financiamos la educación provincial, inicial, primaria y secundaria, y la educación universitaria le corresponde al gobierno nacional".

CAMBIOS EN EL SISTEMA JUBILATORIO

"Quiero ser muy claro porque vi en términos generales, en redes sociales, que se ha mentido mucho. No vamos en contra del 82% mínimo, no queremos joder a nadie, vamos a defender los derechos de los jubilados y de los trabajadores, pero hay que ser honestos si asumimos este debate. Es un debate incómodo que tenemos que darlo, hoy la Caja Jubilatoria tiene un déficit de 23 millones de pesos por mes, y es un tema que más temprano que tarde, la provincia lo va a abordar, porque va a explotar y cada vez se hace más grande" aclaró. En este marco, proponen "que se arme una comisión, que haya legisladores, trabajadores, pasivos y se discuta la situación de una ley que tiene muchos años, hecha para otra época en la que la gente vivía menos. Eso cambia las condiciones y la ecuación de la Caja que hoy en día tiene un déficit muy importante". "Creo que un kiosquero de Rafaela, con sus impuestos, no tiene que sostener la jubilación del sector público" concluyó sobre el tema.