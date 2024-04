El último miércoles de abril agradecemos el trabajo de un amigo de cuatro patas muy servicial y especial. Se conmemora el Día Internacional del Perro Guía o Perro de Trabajo.

Estos nobles animales son entrenados con la finalidad de dar apoyo a personas con discapacidad visual, para su movilidad e independencia.

Es por ello que con la creación de este día se pretende divulgar la importancia de los perros guías para apoyar la movilidad de las personas con discapacidad visual.

Merecen un especial reconocimiento los entrenadores de estas formidables mascotas de compañía y las Escuelas de Entrenamiento de Perros Guía.

¿Cómo se entrena un perro guía?

Para apoyar a una persona con discapacidad visual no basta con tener una mascota dulce y adorable. Se requiere de un entrenamiento especial para formarlos como auxiliares de movilidad, eficientes.



Existen escuelas para formar perros guía en varios países del mundo, con programas de adiestramiento especializados. Las características que debe tener un perro guía son las siguientes:

Debe tener un tamaño ideal, siendo las razas Golden Retriever, Labrador Retriever y Pastor Alemán las más idóneas para ejercer labores de perro guía.

Debe ser sociable con las personas y otros animales.

Debe seguir las órdenes o instrucciones impartidas.

Deben ser dóciles, ágiles y fácilmente adiestrables.

Otra recomendación fundamental para educar a un perro guía es hacerlo en etapas tempranas de edad (después de las 4 semanas de edad). Como parte de su adiestramiento aprenden las siguientes habilidades y destrezas:

Cachorros:



Enfrentar reacciones como sonidos, entornos extraños y nuevas experiencias.

Aprender a caminar con correa.

Obedecer comandos sencillos.

Comer y hacer sus necesidades en horarios establecidos.

Al cumplir el año de edad:

Obedecer comandos

Aprender a caminar del lado izquierdo de la persona, desviando los obstáculos que pueda encontrar a su paso.

Portar su arnés, como medio de comunicación entre el perro guía y su dueño.

Aprender la "desobediencia inteligente", que consiste en no obedecer una orden de su dueño si puede ponerlos en peligro.

Subir a transportes públicos, encontrar puertas, escaleras, sillas.

Tener un buen comportamiento en sitios públicos.



¿Cuáles son los requisitos para solicitar un perro guía?

De acuerdo a las normativas existentes en cada país, las personas con discapacidad visual deben cubrir ciertos requisitos para tener acceso a un perro guía. Mencionamos algunos de estos requisitos:

Rellenar formularios de estudios socioeconómicos y exámenes médicos.

Haber hecho rehabilitación en orientación y movilidad.

Haber utilizado anteriormente el bastón blanco para movilizarse.

Participar en un curso de capacitación para el manejo del perro guía.



¿Sabías que? Lo que no conocías sobre los perros guía

Estos son algunos datos interesantes sobre la labor de estos nobles y serviciales amigos peludos:

Los perros guía son conocidos igualmente como perros lazarillo o perros de asistencia.

El entrenamiento de un perro guía dura entre 2 y 5 años, para poder asistir a una persona con discapacidad visual.

Se estima que la primera escuela de perros guía se originó en Alemania durante la primera Guerra Mundial, para ayudar a retornar a los veteranos de guerra.

Los perros guías son los únicos reconocidos legalmente con el privilegio de ser aceptados en unidades de transporte público.

Los medios de transporte deben permitir utilizar un asiento para el perro guía o al lado de un pasillo, dependiendo del medio de transporte.

La primera raza de perros que se utilizó para entrenarla como perros guía fue el Pastor Alemán.

Las personas con discapacidad visual que utilizan un perro guía por primera vez debe aprender a caminar nuevamente, ya que deben desplazarse a la misma velocidad del perro guía.

Si te encuentras a un perro guía y a su dueño en la calle se recomienda no tocar al perro, ya que podría distraerse de su labor.

A pesar del entrenamiento recibido los perros guía no son capaces de distinguir colores como el rojo y verde, por ejemplo en los semáforos.



Algunas Asociaciones y Escuelas de Entrenamiento de perros guía en el mundo

No queremos dejar de mencionar algunas escuelas y asociaciones dedicadas a adiestrar perros guía:

*La "Internacional Guide Dog Federation" es una asociación responsable del desarrollo, monitoreo y evaluación de los estándares aplicados por los países miembros, referida al servicio de perros guía alrededor del mundo.

*En el año 1929 se abrió en Estados Unidos (Nashville, Tennessee) la primera escuela de perros guía, denominada "The Seeing Eye".

*En el año 1934 se conformó en Gran Bretaña (Inglaterra) la asociación "The Guide Dogs for the Blind Association".





*En España los perros guía son entrenados y certificados por la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), creada en el año 1938.





*En México se conformó la primera escuela de perros guía en América Latina denominada "Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos I.A.P.".

Es de vital importancia que los Estados contemplen en la normativa legal pertinente la importancia de promover y facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual, mediante el apoyo de perros guía. Al respecto, en varios países de Latinoamérica esto no ha sido viable, debido a la escasa aceptación social, limitaciones económicas y legales.

Un gran aplauso para estos nobles servidores peludos, quienes con su cariño y dedicación acompañan a personas con discapacidad visual, convirtiéndose en su guía y principal apoyo. Si compartes en redes sociales utiliza el hashtag #DíaInternacionalDelPerroGuia #PerrosGuía

