Estudiantes perdió de local y se complicó

Estudiantes, con un jugador más y dominio absoluto, perdió esta martes como local por 1 a 0 frente a Gremio de Porto Alegre y podría complicar sus chances de mantenerse como escolta en el Grupo C de la Copa Libertadores de América, en un partido válido por la tercera fecha.

El elenco brasileño se quedó con diez jugadores por la expulsión de Mathias Villasanti, a los 20 minutos del complemento, por doble amonestación, pero así y to logró anotar el único gol del encuentro a los 30 del mismo período por intermedio de Nathan Fernandes.

Estudiantes quedó segundo con 4 puntos, la misma cantidad que tiene Huachipato de Chile, que este miércoles recibe a The Strongest de Bolivia, que suma 3 y si gana lo baja al "Pincha" al tercer lugar de la tabla. Gremio también acumula 3.

El elenco platense volverá a presentarse el 9 de mayo a las 21:00 como visitante del elenco boliviano en la altura de La Paz.

Con el único tanto -y única llegada del segundo tiempo- de Nathan Fernandes, Gremio consiguió su primer triunfo en la competencia y además sus primer puntos, ya que había sido derrotado en sus dos presentaciones anteriores.

ESTUDIANTES 0 - GREMIO 1

Estadio: UNO.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay). VAR: David Rodríguez (Colombia).

Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, José Sosa; Tiago Palacios, Javier Correa, Edwin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Gremio: Agustín Marchesín; Joao Pedro, Geromel, Walter Kannemann, Fabio; Pepe, Mathias Villasanti; Everton, Franco Cristaldo, Yeferson Soteldo; Joao Pedro Galvao. DT: Renato Portaluppi.

Gol en el segundo tiempo: 30m Nathan Fernandes (G).

Cambio en el primer tiempo: 34m Rodrigo Ely por Geromel (G).

Cambios en el segundo tiempo: 16m Guido Carrillo por Correa (E); 17m Pablo Piatti por Sosa (E); 25m Gustavo Gomes por Soteldo (G), Douglas Moreira por Cristaldo (G), Nathan Fernandes por Everton (G) y Mauro Méndez por Lollo (E); 41m Gustavo Martins por Pedro Galvao (G).

Incidencia en el segundo tiempo: 20m expulsado Villasanti (G) por doble amonestación.

Con información de NA.