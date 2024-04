Masiva marcha universitaria en Rafaela en contra del ajuste a la educación

Más de mil personas se concentraron en la tardecita-noche, después de las 18 horas, en la Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad para mostrar su apoyo y defender la educación pública universitaria. La cita fue exitosa. inédita y superó las expectativas, transformándose luego en una gran movilización que abarcó todo el centro rafaelino, por la avenida Santa Fe, con una caravana multitudinaria hasta la Jefatura de Policía, siguiendo las consignas que movilizaron a todo el país en defensa de las universidades públicas y del sistema educativo en general.

Varios estudiantes y egresados se reunieron horas antes en sus respectivas facultades locales (UTN, UNRaf, ISPNº 2, UCSES) donde pintaron carteles y banderas para luego marchar en grupo, identificaciones de las casas de estudio y libros en conmemoración de su día. También formaron parte de la convocatoria otras instituciones educativas, egresados, docentes y no docentes, directivos, ex alumnos, padres, hijos, abuelos, concejales, ex funcionarios locales y provinciales, jueces, gremialistas, agrupaciones y la comunidad en general.

Una vez que en la plaza central se acumuló un gran marco de gente, se leyó un documento relacionado a la defensa de la educación pública y gratuita. Es que el congelamiento del presupuesto universitario 2023 para el año 2024 en un contexto altamente inflacionario impacta directamente en los salarios de trabajadores y trabajadoras de la educación pública y afecta el funcionamiento de las Universidades poniendo en riesgo las posibilidades para el estudiantado de la ciudad y la zona.

"LA EDUCACION LIBRE NOS

IGUALA Y NOS HACE LIBRES"

"La educación superior es un bien público, social, un derecho universal y un deber del estado. Sin embargo, el actual gobierno nacional ha decidido congelar el presupuesto universitario del ejercicio 2023 para el 2024, ha pesar de contar con una proyección de inflación interanual del 250%. ¿Quién podría vivir con el mismo dinero del año pasado? Esta decisión atenta contra la posibilidad del funcionamiento pleno de las universidades nacionales a lo largo y ancho del país, poniendo el riesgo la continuidad del dictado de carreras, imposibilita la cobertura de gastos de funcionamiento y servicios esenciales en nuestras instituciones y dejan menos disponibilidad de dinero para becas, proyectos de articulación con la comunidad, de investigación, programas deportivos y culturales y precariza las condiciones laborales de docentes, no docentes y contratados", expresaba parte del comunicado leído hacia todos los presentes, mientras los alumnos, después de alguna pausa, coreaban el cántico "universidad de los trabajadores, al que no le gusta, se jode, se jode".

Posteriormente, uno de los estudiantes continuó narrando y mencionando que "en relación a los salarios, los ajustes paritarios fueron unilaterales y por debajo de la inflación. Los salarios docentes y no docentes, de investigadores se están licuando ante el profundo ahogo presupuestario que sostiene esta política de ajuste, quedando muchos sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Paralelamente a esta situación de emergencia presupuestaria, las universidades asistimos al desfinanciamiento de las becas nacionales Progresar y Manuel Belgrano, a la desarticulación de programas y actividades de bienestar estudiantil y de los programas específicos destinados a inversión en obras de infraestructura y equipamiento, como también el vaciamiento de los principales organismos y programas científicos tecnológicos del país. La situación económica y financiera que atraviesa el sistema universitario científico es grave, y forma parte de un vaciamiento premeditado que repercute en las familias, en las empresas de la ciudad y del país".

En otro fragmento del documento, que fue leído por varios estudiantes, sostenía que "reconocemos la situación de otros sectores que están sufriendo el impacto de las políticas de hambre y empobrecimiento. El futuro y el desarrollo de nuestra Nación está en juego. Ningún país se proyecta si su población no se puede educar ni formar, ni hablar de las necesidades básicas de comer y de tener una infancia donde no se violenten los derechos. Las propuestas del Ejecutivo nacional son nefastas en todo sentido y necesitamos que los otros poderes del Estado nacional respondan por y para lo que fueron elegidos y hagan respetar la Constitución Nacional".

Otro de los fragmentos del discurso manifestaba que "en la Argentina la movilidad social ascendente se ha logrado históricamente gracias a la educación pública, por lo que el progreso económico y social lejos está de conseguirse socavando las instituciones educativas. Ninguna libertad avanza cuando se vulneran derechos y oportunidades, nada está más lejos de una construcción democrática que la falta de diálogo, de consenso, la propagación del odio al otro, la persecución al que piensa diferente y el sometimiento de quienes dependen de su trabajo para poder subsistir. No es momento de pensar cómo destruimos todo lo que está, sino cómo mejoramos lo que tenemos".

Por último, el documento se cerró manifestando que "defendemos el derechos de los jóvenes de acceder, según su deseo y vocación, de acceder a la educación pública de excelencia, no arancelada y con ingreso libre, un sistema abierto que promueve la movilidad social y las transformaciones de nuestras comunidades de que nuestros estudiantes y graduados son sus mejores expresiones. No dejemos que la universidad sea un privilegio, la educación pública nos iguala y nos hace libres".

Ya sobre el cierre de la manifestación, los presentes, que fueron alrededor de 2.500, marcharon por el boulevar hasta la URX y la concentración finalizó en la plaza central pasadas las 20, después de casi dos horas, donde el personal de Control Público fue interrumpiendo el tránsito en el sector, con algunas calles cortadas.

"EL FUTURO DE NUESTRO

PAIS ES LA EDUCACION"

Mientras se desarrollaba la movilización, uno de los estudiantes de la UNRaf le comentó a este Diario que "la idea es que la gente empiece a concientizarse de que esto es real y es muy grave para el país. Argentina no se puede quedar sin educación pública de calidad y gratuita, porque forma profesionales, y el futuro de nuestro país es la educación. Fue muy lindo ver a todas las comunidades educativas y a la sociedad que se han enganchado y nos han acompañado". “Sin la universidad pública yo no hubiese podido estudiar, soy la primera generación universitaria de mi familia. Mi mamá es empleada doméstica y mi papá trabajó toda la vida en el campo. Es una conquista que yo esté en la universidad y ese es el orgullo. Todas las personas como yo, de la zona, tenemos que poder acceder a la universidad para cambiar la realidad nuestra y hacer un país más grande y justo”, nos relató una estudiante universitaria de la localidad de Moisés Ville. Mientras tanto, una docente opinó que "no hubo una paritaria docente y no docente a nivel nacional, donde los aumentos están siendo dados por decreto, de un 8% en este contexto inflacionario. Lo mismo pasa con las universidades y el presupuesto. Imagínense pagar la luz con menos presupuesto que el año pasado. Hoy es imposible pagar el funcionamiento, los salarios y todo lo que implica que una universidad esté en marcha. La educación pública es fundamental para todas las comunidades".