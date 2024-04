El Cónsul de Italia en Rosario, Marco Bocchi, visitó la ciudad

Este martes 23 de abril por la mañana, el Cónsul de Italia en Rosario, Marco Bocchi, visitó Rafaela en el marco del programa de actividades del 2° Encuentro de la Italianidad. Durante la mañana, tuvo un encuentro privado con el intendente Leonardo Viotti y miembros de su gabinete, en la sede de la Municipalidad de Rafaela. Posteriormente, en la Sociedad Italiana, participó de una reunión con referentes de las distintas colectividades italianas. Además, mantuvo una reunión con autoridades del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

Entre estas actividades se encontraba una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Biblioteca Sarmiento. LA OPINIÓN se acercó al lugar para escuchar al Cónsul, quien se encontraba acompañado del agente consular rafaelino, Italo Cassina.

Para empezar, el Cónsul reveló que el verdadero motivo de su visita fue justamente para "despedir oficialmente" a Italo. "Vinimos a aagradecerle a nuestro agente consular, al amigo Italo, diría, por todo el trabajo que hizo desde el año 2007. 14 años que se desempeñó como agente consular honorario en la ciudad de Rafaela". Asimismo, explicó que "por normativa italiana, al cumplir los 70 años se tiene que dejar este cargo honorario. Quiero destacar el tema de que sea honorario, porque lo hizo por la pasión, por el cariño y el acercamiento a toda la colectividad italiana". Destacó que acompañó activamente "el desarrollo de acciones por la promoción de la cultura y de la lengua italiana, y también asesoró a todos nuestros cociudadanos residentes en la ciudad de Rafaela y en el departamento Castellanos".

La despedida, sin embargo, no es general, ya que Italo seguirá como correspondiente consular por el momento, hasta que no se nombre un nuevo agente consular honorario en la ciudad de Rafaela. Según lo comentó el Cónsul, hay varios requisitos a seguir, y no hay fecha determinada para la decisión y el posterior reemplazo. "Es una elección a la cual se postulan todos lo que tienen la voluntad de seguir en el cargo que hasta ahora ocupó Italo y es un procedimiento que no tiene un vencimiento inmediato. La fecha de vencimiento hasta cuando se pueden mandar las candidaturas es el 22 de mayo y después se empezará la evaluación de toda la candidatura que llegará hasta encontrar al mejor para este tipo de trabajo, que a pesar de ser un trabajo honorario es un trabajo que lleva mucho compromiso", agregó el Cónsul.

Italo, por su parte, se mostró emocionado por las palabras del Cónsul y también por todo lo que significaron sus años ejerciendo estas tareas: "Realmente son sensaciones encontradas, porque me llena de orgullo haber servido los intereses de la colectividad y del gobierno italiano, y el agradecimiento también por haber compartido con la colectividad estos 15 años lo que es la importancia de la italianidad en Rafaela, que es muy fuerte. Y bueno, ser representante o mensajero, en cierta forma, de esos intereses. Uno se siente orgulloso, contento, agradecido. Orgullo, y la satisfacción, creo, de haber cumplido nuestras posibilidades con las expectativas que nos habíamos fijado".

LA VISITA AL INTENDENTE

Una de las actividades más importantes del día fue su reunión con el intendente de la ciudad, Leonardo Viotti. Al respecto, comentó: "Rafaela es una ciudad de gran importancia para nosotros, es una ciudad donde el componente italiano es muy fuerte, es muy vivo, tenemos una colectividad muy activa acá en Rafaela y muy numerosa. Es también la cuarta vez que hago en dos años de gestión en la ciudad de Rafaela, con el Intendente, con la municipalidad. Seguimos trabajando juntos sobre los temas de mutuo interés que son los relacionados a la promoción de la lengua, de la cultura italiana, en beneficio de nuestra colectividad italiana acá residente, y también en futuros temas de intercambio comercial, cooperación científica y académica".

LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Con respecto a esto y con base en su experiencia, Italo comentó que los servicios más requeridos tienen que ver con la ciudadanía italiana: "La gente nos para por la calle porque nos conoce por relación o por vínculo y nos preguntan, ¿cómo puedo hacer el trámite? Los más comunes son cómo se reconstruye una ciudadanía y el tema de los pasaportes,. También cómo se hace una ciudadanía en Italia, que es muy común hoy que la gente más joven viaje a Italia. Debe llevar una carpeta bien preparada, porque después sino recibimos los pedidos de auxilio a 10.000 kilómetros de distancia de las cosas que se presentan y no resultan".

PROYECTOS EN MARCHA

Italo expuso los proyectos que ya tienen en marcha, como por ejemplo el homenaje a la Escuela Mario R. Vecchioli por su aniversario número 75, y el homenaje también al gran poeta, que fue el gran impulso para que hoy la Escuela tenga en funcionamiento un museo virtual, en el cual Italo estuvo colaborando.

"Hemos trabajado con hermanamientos, en el caso de la localidad de Lehmann, con una localidad vecina a Fosano. Hemos trabajado en el tema de lo que es el efecto invernadero o medio ambiente, estamos trabajando con una asociación de criadores de raza Piamoltesa, con instituciones acá de la ciudad que les interesa conocer la normativa europea sobre el medio ambiente que exige para las exportaciones agropecuarias, que para Argentina, para nuestra zona es muy importante. Incluso hoy la municipalidad nos decía del Instituto de Medio Ambiente que también había interés sobre esta normativa que es novedosa del efecto invernadero", sostuvo Cassina.

Estos también son los motivos de encuentro en esta segunda edición del evento de la italianidad, que tendrá foco en cuestiones novedosas e inspiradoras.