La UNRaf recibió $19 millones para gastos de funcionamiento

En la antesala de la marcha federal universitaria, convocada en defensa de la educación pública y por un aumento del presupuesto para las casas de estudios superiores, el Gobierno nacional transfirió al sistema de universidades nacionales algo más de 10 mil millones de pesos para la cobertura de los gastos de funcionamiento.

En el caso de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), recibió un giro de $ 19.096.918 según se desprende de las planillas publicadas por la Casa Rosada. En tanto, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) recibió $ 491.091.231 mientras que la Universidad Nacional del Litoral (UNL) $ 240.075.466.

En el caso de la Universidad Tecnológica Nacional, el detalle no desagrega cuánto recibieron cada una de las facultades que la integran, entre ellas la de Rafaela. En este caso, se menciona que la UTN percibió en total $ 690 millones.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anunció la transferencia del 100% de las partidas para el rubro gastos de funcionamiento para las universidades nacionales, que incluye el aumento del 70% comunicado días atrás. Al mismo tiempo, reiteró que se auditarán el destino de los fondos girados.

La comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei se registró un día antes de la marcha federal universitaria de este martes, en la que miles de docentes, alumnos, trabajadores no docentes, dirigentes políticos y la ciudadanía en general se pronuncian contra el ajuste en la educación pública.

En el comunicado del Ministerio de Capital Humano se despejaron las dudas sobre la posición del Gobierno respecto a la educación pública en un intento, quizás, de desactivar parte de los reclamos de este martes que colocan a Milei como el ejecutor de un plan de asfixia contra el sistema universitario. "Tal como estaba planificado cuando se estableció el cronograma de pagos con el CIN, en el día de hoy se realizó el depósito del 100% de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales", sostiene.

El depósito efectuado incluye un aumento del 70%, por lo que la transferencia de fondos al sistema universitario fue por un total de $10.075.851.995. Asimismo, el Gobierno aprovechó para responsabilizar a la gestión anterior por aplicar una "política de congelamiento presupuestario".

En el comunicado, se resalta que también se concretó el pago de la totalidad de los gastos específicos para la función salud de las Universidades de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo y La Rioja, al que se le agregó un "refuerzo especial y extraordinario" para el Hospital de Clínicas y demás hospitales universitarios de la UBA. El desembolso alcanzó los $11.812.261.781."De esta manera, las universidades públicas recibieron este lunes 22 de abril, $21.888 millones del Estado Nacional para su funcionamiento", destacó el Ministerio de Capital Humano.

"Este Gobierno defiende a la educación pública a la vez que reitera el derecho del pueblo argentino a conocer el destino y ejecución de toda partida asignada", señala el comunicado que al menos deja en claro el rol del Estado en cuanto al financiamiento de las universidades.

De todos modos, la transferencia de más de 21 mil millones de pesos a las universidades realizada por el Gobierno no invalida la marcha federal, toda vez que los fondos para el pago de gastos de funcionamiento no supera el 10 por ciento del presupuesto de las universidades nacionales.

PRESUPUPESTO Y SALARIOS

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) brindó una conferencia de prensa este lunes en la que dejó en claro que no solo marchará por el presupuesto de las casas de estudios, sino también por los salarios de los docentes. La conferencia fue encabezada por Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), quien agradeció a todos los actores que componen el sistema universitario y a la ciudadanía.

“La comunidad de nuestro país que nos ha hecho llegar todo el apoyo y afecto para que mañana sea una marcha bien representativa del sentir del ADN del pueblo argentino", indicó Moriñigo en el inicio de la conferencia.

Los cinco puntos por los que marcharán

El eje central será el presupuesto universitario: “Quedó relegado y no actualizado desde el año pasado con lo cual se repitió el del 2023. Implica para muchas carreras que no han podido avanzar porque tenían un presupuesto previsto y no se ha desarrollado".

Para los rectores que acompañaron a Moriñigo, sostuvieron que, inclusive, con la última actualización todavía necesitan “duplicar el valor del mes de marzo en total, por lo menos para que esos gastos de funcionamiento sean acorde a las necesidades que tenemos las universidades dentro de la autonomía y autarquía".

El segundo punto del reclamo pasará por el salario de los docentes universitarios. Mientras que también se colarán en el reclamo las becas por Progresar, Manuel Belgrano y las becas vinculadas a ciencia y técnica que trabajan en el CONICET y que también dan clases, en muchos casos, en las universidades nacionales.